Stefania Orlando, polemica nomination: la confessione della De Blanck

Le nomination di Stefania Orlando sono state costellate di numerose polemiche con la contessa Patrizia De Blanck protagonista

Polemiche a non finire nella casa del Grande Fratello. Tutto sarebbe partito dalle ultime nomination a Stefania Orlando: la De Blanck è stata indecisa fino alla fine. Così ha confessato il tutto alla diretta interessata dicendo di avere due carte (anziché una), una di Rosalinda e una di Stefania. Alla fine visto che le altre avevano votato Stefania, già a tre voti, ha optato di scegliere lei poiché ha riferito che “3 o 4 voti non cambiava nulla”.

Leggi anche–> Grande Fratello Vip: duro scontro tra Elisabetta e Pierpaolo | VIDEO

Leggi anche–> Grande Fratello VIP, Elisabetta Gregoraci: “Voglio andare via”

Stefania Orlando, tutta la verità sulle nomination

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Durante l’ultima puntata la Contessa era stata sorpresa da Antonella Elia, ma Alfonso Signorini l’aveva difesa. Proprio la concorrente l’aveva incastrata nelle scorse ore rivolgendosi allo stesso conduttore: “Alfonso, c’è qualcosa che non va. Si sono messe d’accordo. Perché Patrizia De Blanck ha detto che nominava Stefania perché l’hanno fatto anche le altre. Lei come faceva a sapere chi avrebbero nominato le altre concorrenti? Ha proprio detto che ha fatto il suo nome perché un voto in più o in meno non cambiava niente”. Nelle prossime ore potrebbero arrivare provvedimenti ufficiali.