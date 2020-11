Chi è Simone Bettin, nuovo alunno de Il Collegio 5

Simone Bettin è la nuova new entry fra i collegiali della nuova edizione de Il Collegio 5. Scopriamo qualcosa in più sulla sua vita.

Dallo scorso 27 ottobre, Il Collegio 5 è tornato sul piccolo schermo. Il programma di Rai 2 è molto amato dai telespettatori che sono stati subito incuriositi dai nuovi collegiali. La classe è composta da 21 alunni di un’età compresa tra i 14 e i 17 anni. Quest’anno i partecipanti sono più che mai unici e diversi, ma sono già stati capaci di entrare nelle grazie del pubblico da casa.

Leggi anche -> Il Collegio 5, anticipazioni puntata del 10 novembre

I ragazzi sono stati catapultati nell’anno 1992 e davanti a loro si prospettano molte sfide. Tra il cambio di location ad Anagni e nuove regole, la stagione di quest’anno sembra essere ricca di sorprese. Tra queste troviamo anche l’entrata a sorpresa di Simone Bettin. Nonostante sia entrato a programma iniziato, non ha tardato a stringere amicizia e a farsi riconoscere per il suo comportamento.

Simone Bettin, il ribelle de Il Collegio 5

Simone ha 16 anni e viene da San Miniato, in provincia di Pisa. Fin dall’inizio si è presentato come un ribelle. Chewing-gum in Aula Magna e fischi durante la lezione sono solo alcune delle azioni impertinenti fatte dal ragazzo. Dalla sua presentazione appare subito come carismatico, “Il Collegio non mi fa paura“, ha subito affermato. Le sue passioni sono il calcio, il cellulare e le ragazze.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Simone non di certo passato inosservato al Collegio. Il suo comportamento gli ha di certo riservato delle punizioni singolari. Pulire i bagni con il bidello è stata sicuramente una di queste. Il suo nome si diffonde anche sui social dove ha conquistato l’attenzione di molti utenti. Come altri collegiali, anche lui è molto seguito su Instagram arrivando a più di 78mila follower. “Vi giuro che non sono così nervoso“, ha detto sul suo comportamento. Anche sui social il suo carattere spicca e a chi lo critica risponde: “Non mi interessa, i commenti negativi sono tutti dei ragazzi. Voglio vedere solo i lati positivi“.

Leggi anche -> Chi è Sofia Cerio de Il Collegio 5: la regina dei social