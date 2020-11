Il rapper e producer sardo Salmo ha non da molto concluso la lunga storia d’amore con Greta Menardo, fidanzata storica. Adesso, pare ci sia un’altra donna nella sua vita…

La fine della storia d’amore tra il rapper e producer di Olbia, Maurizio Pisciottu aka Salmo e Greta Menardo pare non sia avvenuta proprio nel migliore dei modi. I due, che stavano insieme ormai da molto tempo, sembra si siano lasciati male. Da alcune stories di Salmo, però, sembra evidente che ormai ci sia un’altra donna nella sua vita.

Chi è la nuova ragazza di Salmo?

Dopo la difficile rottura con la sua fidanzata storica Greta, pare che Salmo abbia tentato di riavvicinarsi a lei questo ottobre. La kitesurfer professionista aveva avuto un infortunio, come aveva scritto sui suoi profili social in diverse stories ed era ricoverata in ospedale per un intervento. Sotto l’ospedale era stata avvistata la macchina di Salmo, una porsche, e si era dunque ipotizzato un nuovo avvicinamento tra i due, prontamente smentito.

E, mentre Greta Menardo pare abbia adesso una vita con un altro uomo, un suo coetaneo lontano dal mondo dello spettacolo, anche Salmo sembra proprio aver voltato pagina. Nonostante il rapper sia sempre stato molto riservato e restio a parlare della sua vita privata, i fan hanno intuito qualcosa dalle stories instagram pubblicate negli ultimi giorni dal 36enne.

Nella sua casa di Milano, infatti, il rapper sardo pare stia passando questo secondo lockdown in compagnia di una ragazza, che si vede chiaramente dalle stories pubblicate su instagram. La nuova ragazza di Salmo sarebbe la giovane modella Sara Barbieri, che è mostrata in casa con il rapper. Anche se tra i due non si sono viste finora effusioni o tenerezze che lascino inequivocabilmente pensare ad una nuova relazione, il gossip è esploso e le chiacchiere corrono.

