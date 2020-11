Chi è Rahul Teoli de Il Collegio 5: età, vita privata, social

Rahul Teoli è un nuovo concorrente de il Collegio 5. Scopriamo qualcosa di più sulla sua via e il suo passato travagliato.

Dallo scorso 27 ottobre, Il Collegio 5 è tornato sul piccolo schermo. Il programma di Rai 2 è molto amato dai telespettatori che sono stati subito incuriositi dai nuovi collegiali. La classe è composta da 21 alunni di un’età compresa tra i 14 e i 17 anni. Quest’anno i partecipanti sono più che mai unici e diversi, ma sono già stati capaci di entrare nelle grazie del pubblico da casa.

I ragazzi sono stati catapultati nell’anno 1992 e davanti a loro si prospettano molte sfide. Tra il cambio di location ad Anagni e nuove regole, la stagione di quest’anno sembra essere ricca di sorprese. Anche sui social i fan sono molto curiosi di sapere di più sui nuovi concorrenti. Rahul ha già fatto parlare molto di sé e lo stesso ha fatto sua sorella Usha. Scopriamo qualcosa di più su di lui e sulla sua infanzia difficile.

Rahul Teoli: età e vita priva del nuovo collegiale

Classe 2004, Rahul ha 16 anni. E’ di Piombino, in provincia di Livorno e ha origini indiane. A soli tre anni è stato abbandonato dai genitori biologici ed è finito in orfanotrofio con sua sorella Usha. Il racconto sulla loro sfortunata infanzia è stata fatto dalla sorella nel video di presentazione. “Babbo rientrava a casa da lavoro ubriaco e picchiava mamma. Mamma a un certo punto s’è stufata ed è voluta andare via di casa, poi non è più tornata. Babbo non riusciva a tenerci, disse ‘dai andate dagli zii perché non possiamo tenervi’. Io ero consapevole che non era vero, perché non era la prima volta che cerva di lasciarci“. Così, Usha ha raccontato la storia di lei e Rahul. Fortunatamente, nel 2011 vengono adottati dalla loro attuale famiglia e iniziano una nuova vita.

Il carattere forte e deciso di Rahul si è mostrato anche durante l’adozione. “Siamo stati adottati nel 2011 ed è stato dal non avere niente ad avere tutto. Io avevo paura di fidarmi delle persone più adulte di me e non è stato facile”, ha dichiarato il ragazzo. Il 16enne ha anche molti interessi tra cui il mare e la scrittura. Riguardo a quest’ultima passione, il suo profilo Instagram è pieno di riferimenti. Sui social è abbastanza seguito e dalle foto pubblicate possiamo anche vedere che è felicemente fidanzato.

