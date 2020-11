Cosa sapere su Marco Ferri: chi è l’influencer, ex calciatore e figlio d’arte, suo padre è Riccardo, difensore dell’Inter anni ’80.

Classe 1988, Marco Ferri, originario di Lodi, è figlio dell’ex stopper dell’Inter negli anni Ottanta e Novanta, Riccardo Ferri. Sua mamma si chiama invece Viviana Tirelli e ha due fratelli: Stefano e Stefania. Quest’ultima è originaria dello Sri Lanka ed è stata adottata dai genitori quando era piccolissima.

Marco Ferri ha seguito solo fino a quando non è poi diventato maggiorenne le orme del padre. “Dovevo fare una scelta: o frequentare l’Università o continuare il sogno di diventare un calciatore, cercando di emulare il punto di riferimento che è mio padre”, ha raccontato. Così si è iscritto all’università IULM di Milano, laurendosi in Scienze della Comunicazione.

Successivamente, ha frequentato un Master presso la European School of Economics di Londra in International Marketing. Nello stesso tempo, inizia a lavorare nel mondo dello spettacolo, soprattutto in Spagna e in America Latina. Conduttore di “Chef Save The Food” su La5, Marco Ferri – che ha quasi un milione di follower sul suo profilo Instagram – è un appassionato di cucina e in Cile ha vinto il cooking show “La divina Comida”. In televisione, è arrivato a 20 anni appena come corteggiatore a Uomini e Donne, ma non gli andò bene.

Successivamente la carriera si sposta dunque prima in Cile e poi in Spagna dove partecipa al “Grande Hermano Vip 5”. Nel paese iberico conduce anche “Ferri a Ibiza”. Nel 2018 partecipa in Italia a un altro reality show, ovvero Isola dei Famosi condotto da Alessia Marcuzzi. Molto ha fatto discutere la sua vita privata, visto anche i flirt veri o presunti con donne belle e famose. Tra queste c’è stata Lisandra Silva, ex madre natura del programma Ciao Darwin condotto da Paolo Bonolis, con cui è stato insieme ben 5 anni. Anche Lory Del Santo sostiene di aver avuto un flirt con lui.