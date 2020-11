Grave incidente al GfVip, tutti sotto choc: “Si vede l’osso”. Necessario l’intervento medico per il concorrente Massimiliano Morra.

Brutto episodio all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Massimiliano Morra ha calpestato un vetro presente sul pavimento mentre insieme ai compagni si preparava per la prova settimanale. Subito la situazione è apparsa grave e molto seria.

Leggi anche –> GF Vip, Tommaso Zorzi contro Morra: “sei pazzo?”

Il primo ad accorrere sul posto è Andrea Zelletta che subito caccia un urlo inorridito: “Non guardare, c’è l’osso di fuori”. Maria Teresa Ruta e Adua Del Vesco hanno confortato il malcapitato Morra in attesa dell’arrivo del medico. Dopo l’arrivo dei soccorsi tutti gli inquilini si sono trasferiti in giardino in preda all’ansia in attesa del responso.

Dopo diversi minuti il sospiro di sollievo. Per Massimiliano Morra non sono stati necessari i punti, ma dovrà stare a riposo forzato per diversi giorni.