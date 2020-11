GF Vip, Tommaso Zorzi contro Massimiliano Morra: “sei pazzo?”

Liti nella Casa del Grande Fratello VIP: Tommaso Zorzi su tutte le furie contro Massimiliano Morra, gli animi si scaldano e l’influencer gli dà del pazzo.

Tommazo Zorzi e Massimiliano Morra al centro di un litigio nella Casa del Grande Fratello VIP per un voltafaccia dell’attore nella puntata di ieri sera, adesso in nomination, che ha fatto infuriare l’influencer. Cosa è successo tra di loro?

Zorzi furioso: “ma sei folle?”

La questione inizia qualche giorno fa, quando Tommaso Zorzi ha discusso con Massimiliano Morra riguardo la modella Dayane Mello: secondo l’influencer, infatti, la modella brasiliana starebbe strumentalizzando il suo rapporto con l’attrice Adua Del Vesco solo per gossip e visibilità. In quel momento, Morra aveva dato pienamente ragione a Zorzi e i due si sono trovati d’accordo.

Leggi anche–> Massimiliano Morra, chi è: età, foto, lavoro e vita privata del gieffino Vip

La rabbia e lo sconcerto di Zorzi arrivano quando, giorni dopo, duranta la puntata in diretta di ieri sera, Massimiliano Morra cambia idea e volta le spalle all’influencer, difendendo a spada tratta Dayane Mello sulla questione, accusando Tommaso delle critiche rivolte alla giovane modella.

“Ma sei folle? Mi davi ragione su quello che dicevo…Mi hai detto che Dayane aveva esagerato…E invece hai riportato tutto a loro dando ragione a loro…Hai fatto la sentinella…” queste le parole di Zorzi contro Massimiliano, a fine puntata per il voltafaccia che ha molto deluso l’influencer. “Mi sento male non ho parole, mi cadono le braccia con te che fai questi ragionamenti…” continua Tommaso ievidentemente irritato.

Leggi anche–> Grande Fratello Vip, Adua Del Vesco su Massimiliano Morra: “E’ gay”

A sua difesa, Massimiliano Morra ha semplicemente cercato di far capire all’influencer che ha cambiato idea su Dayane Mello e ha confessato di “volere il bene di tutti“. L’attore ha infatti poi dichiarato che se Adua e Dayane stanno bene insieme, lui non può che essere felice per loro. Oggi Morra si trova in nomination contro Stefania Orlando, chi verrà eliminato?

Leggi anche–> Dayane Mello e Adua Del Vesco: Tommaso Zorzi si mette in mezzo