GF Vip, Cristiano Malgioglio: quando è previsto il suo ingresso

Cristiano Malgioglio rientrerà nella Casa del Grande Fratello Vip durante questa edizione, vediamo per quando è previsto il suo ingresso.

Cristiano Malgioglio è il grande nuovo atteso ad entrare nella Casa del “Grande Fratello Vip“. Ad annunciarlo era stato Angelo Fasolo, che ha comunicato in anteprima quale sarà la data d’ingresso dell’ex concorrente dalla porta rossa più ambita d’Italia.

Cristiano Malgioglio ha già partecipato al “Grande Fratello Vip” sia come concorrente, che come opinionista ed ora sembra che sarà un ospite temporaneo, ricoprendo così quasi tutti i ruoli all’interno del programma, tranne quello di conduttore. Il cantante, infatti, sembra che si tratterrà nella Casa per una decina di giorni, vicino al periodo natalizio e che sarà un regalo piuttosto esplosivo per gli inquilini sotto l’albero di Natale. Malgioglio è diventato un preferito del pubblico quando era al “GF Vip“, diventando popolare anche sul web che si divertiva a realizzare dei meme sui social con le sue reazioni più estreme.

Cristiano Malgioglio e l’ingresso al GF Vip

Cristiano Malgioglio è stato un concorrente prima ed un opinionista poi molto apprezzato dal pubblico, che non vede l’ora di rivederlo anche in questa edizione Vip del programma. Ma quando entrerà nella Casa più spiata d’Italia? Il suo ingresso è previsto per il 7 dicembre 2020 e sembra che rimarrà tra le mura di Cinecittà per una decina di giorni.

L’ingresso di Cristiano Malgioglio arriva in seguito a quelli di Stefano Bettarini e Giulia Salemi che, come si vocifera, non saranno gli unici nuovi inquilini della Casa. Il pubblico non vede l’ora di avere nuovo materiale per creare nuovi meme sul cantante che, grazie alla sua personalità esplosiva, riuscirà sicuramente a smuovere gli animi e gli equilibri della Casa con grande ironia e sarcasmo. Parlando di Malgioglio, ci si aspetta un’entrata trionfale, chissà che non si presenti proprio sotto l’albero di Natale vestito di rosso.