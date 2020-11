Franceska Pepe è una delle grandi protagoniste del GF Vip anche dopo la sua eliminazione. Ha raccontato un retroscena con Matilde.

Franceska Pepe è ancora una delle protagoniste di questa edizione del “Grande Fratello Vip“, nonostante sia stata eliminate da settimane. Lo stesso vale per Matilde Brandi, che continua ad essere al centro dell’attenzione e del gossip. Oggi su Instagram è arrivato uno sfogo della Pepe, che ha rivelato un retroscena proprio con Matilde.

Sembra che Franceska Pepe non abbia gradito il comportamento di Matilde Brandi ieri durante la puntata live. Entrambe sono presenti insieme a tutti gli altri eliminati nel parterre loro dedicato in studio e, proprio lì, sarebbe avvenuta la lite. Durante un intervento della Pepe, sembra che Matilde abbia fatto delle smorfie, come se ritenesse le sue parole molto sciocche o non gradisse affatto quello che l’altra ex gieffina stesse dicendo. Qualcuno aveva notato della tensione tra Franceska e Myriam Catania e aveva sostenuto che le due avessero sfiorato la rissa, ma su Instagram oggi Franceska ha tenuto a precisare che la lite non è affatto avvenuta con Myriam ma, piuttosto, con Matilde.

sto piangendo ma come si può avere lei fuori e il venditore d’auto dentro co me #gfvip pic.twitter.com/IwiVFsucGv — icarus (@impasticcata) November 10, 2020

Franceska Pepe racconta la rissa con Matilde Brandi

Secondo Franceska Pepe, Matilde Brandi è una persona “ipocrita, falsa e opportunista“. Non le è piaciuto il comportamento in puntata ed ha definito le sue espressioni dei “giochetti di bassissimo livello“. Ha poi precisato che la rissa è stata sfiorata non con Myriam Catania, ma proprio con la Brandi: “Quindi sì è vero, la rissa l’ho scampata ma con Matilde. Perché sinceramente le avrei strappato volentieri quella parrucchetta che si tiene in testa“.

Tra le due però non è avvenuto alcuno scontro e sembrerebbe sia perché hanno entrambe cercato di evitarlo. Franceska Pepe continua a non avere una buona opinione di Matilde Brandi, che è tutt’ora bersagliata dal pubblico. Tra le due comunque non scorre buon sangue e Franceska sostiene che quando incontra la Brandi faccia a faccia, le interazioni tra loro non sono mai ottime. Ora ci si chiede soltanto cosa accadrà durante la prossima puntata tra le due e se salterà fuori l’argomento o ci penserà Alfonso Signorini a menzionarlo.