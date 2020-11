Un dibattito davvero emozionante tra Francesco Oppini e la madre Alba Parietti: lo stesso concorrente del GfVip scoppia in lacrime

Un incontro davvero commovente al Grande Fratello per Francesco Oppini. Tutto nasce dall’incontro con sua madre Alba Parietti, che lo vede dopo il confronto con Tommaso Zorzi. Lo stesso Oppini ha esaltato la sua nuova avventura all’interno della casa: “Non esci come prima da qui. Mi ritengo fortunato”. I due non possono abbracciarsi a causa dell’emergenza Coronavirus e così lo stesso concorrente ha aggiunto: “Ti rendi conto che vorrei venire ad abbracciarti?”. La stessa showgirl gli ha poi riferito che la sua compagna Cristina sta bene e ha rivelato: “Se baci Tommaso non devi dare spiegazioni”. E così Francesco scoppia in lacrime commovendosi.

Francesco Oppini, la voglia di diventare padre

Così lo stesso Signorini ha preso subito la parola ringraziando Alba per essersi mostrata in un modo che il pubblico non conosceva. Lo stesso Oppini ha voluto fare una richiesta, ossia quella di non deve chiamare la redazione tutti i giorni.

Successivamente Oppini ha annunciato quello che vorrebbe fare una volta fuori dalla casa del GfVip: “Qua dentro mi è venuta voglia di diventare padre”. E lo stesso concorrente ha rivelato come Cristina sia la persona giusta per creare una famiglia. Tommaso Zorzi non riesce a non trattenere le lacrime, ma Francesco non è lui il concorrente eliminato dalla casa. Quando il conduttore Signorini ha svelato l’eliminato che è Paolo Brosio, l’influencer è corso subito improvvisamente verso l’amico abbracciandolo a più non posso mostrando ancora una volta il suo affetto incredibile.