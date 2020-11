Flora Canto si difende: “Non ho allontanato Enrico Brignano da Bonolis”

Flora Canto si è difesa dalle accuse fatte dai maligni e ha ribadito di non aver allontanato Enrico Brignano da Paolo Bonolis.

Flora Canto è un’attrice e conduttrice italiana, conosciuta per la sua partecipazione a “Uomini e Donne“, nonché per essere l’attuale compagna del comico romano Enrico Brignano, con la quale ha una figlia, Martina. La 37enne si è difesa dalle accuse dei maligni.

A finire sotto lo scrutinio della gente è stato un gesto avvenuto fuori dalla chiesa in seguito al funerale dell’attore romano Gigi Proietti, mentre Enrico Brignano era in lacrime sembra che sia stato avvicinato dal conduttore e amico Paolo Bonolis per consolarlo. Flora Canto, compagna del comico con il quale ha una figlia, avrebbe però scacciato il conduttore per paura del Covid-19. L’attrice si è sfogata sulle sue Instagram stories contro i media che l’hanno messa a processo senza conoscere realmente le sue intenzioni: “Ma secondo voi io potrei mai allontanare il signor Bonolis, nostro amico, per colpa del Covid, considerando che Paolo, Enrico e io siamo le persone più tamponate della terra perché facciamo programmi televisivi? Quando scrivete cretinate soprattutto inerenti a funerali e Covid, rifletteteci”, ha detto adirata la 37enne.

Flora Canto: “Ecco cos’è successo al funerale di Gigi Proietti”

Continuando il suo sfogo su Instagram, Flora Canto ha voluto spiegare la sua versione di ciò che è accaduto fuori dalla chiesa: “Al funerale di Gigi Proietti c’è stato un momento in cui Paolo Bonolis si è avvicinato a Enrico per consolarlo. In quell’istante Paolo ha detto a Enrico: ‘Amico mio, forza e coraggio, prima o poi tocca a tutti’. E io, toccandolo con questa mano, ho detto: ‘A Pa’, non lo dire manco per scherzo, per te ed Enrico, quando sarà, passeranno altri 30 anni’. Faccio un gesto con la mano e dico: ‘Non lo dire neanche per scherzo che mi sento male’”.

L’attrice e conduttrice ha poi chiesto rispetto per lei, il compagno Enrico Brignano e il loro amico Paolo Bonolis ed ha ribadito che mai si sarebbe azzardata a separare i due, specialmente in un momento di tanta sofferenza.