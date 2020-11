Beppe Fiorello rivela: “Ho salvato la vita ad un uomo”

Beppe Fiorello è stato ospite ad Oggi è un altro giorno e ha fatto delle rivelazioni importanti sull’aver salvato la vita di un uomo.

Beppe Fiorello, fratello del famoso conduttore e comico Rosario Fiorello, è stato ospite alla trasmissione condotta da Serena Bortone, “Oggi è un altro giorno“, dove ha fatto delle rivelazioni importanti.

LEGGI ANCHE -> Beppe Fiorello: “Camion pieni di corpi, facciamo 3 giorni di lutto nazionale”

LEGGI ANCHE -> Beppe Fiorello, chi è il fratello di Fiorello: età, vita privata e carriera dell’attore

L’attore protagonista de “Gli orologi del diavolo” ha raccontato in studio alla giornalista Serena Bortone di aver “salvato la vita ad un uomo” durante un’estate di qualche anno fa. Ha raccontato come, in compagnia di un amico, stava trascorrendo una tranquilla giornata di mare in Sicilia. Beppe Fiorello era nel bar del lido insieme al suo amico e stava chiacchierando amabilmente, quando ha notato gli occhi del suo amico fissarsi su qualcosa di indistinto con paura. C’era un uomo che galleggiava a testa in giù nel mare e, affianco a lui, il figlio piccolo che non si era accorto del pericolo e giocava indisturbato. L’uomo, un turista tedesco, aveva tentato di fare un tuffo ma aveva toccato il fondo dell’acqua di testa, finendo per rompersi l’osso del collo.

LEGGI ANCHE -> Stasera in Tv: “Gli orologi del diavolo”, trama, cast e anticipazioni

Beppe Fiorello racconta il salvataggio eroico

Beppe Fiorello ha raccontato con estrema crudezza il salvataggio dell’uomo effettuato da lui e il suo amico in Sicilia. Il turista con l’osso del collo rotto era un medico, così ha rivelato l’attore e ha dato istruzioni precise ai due su come aiutarlo. Fortunatamente, l’amico dell’attore parlava un tedesco perfetto ed è stato in grado di comunicare con l’uomo ferito che gli ha detto di tenergli ferma la testa, avendo già capito di aver subito una frattura seria.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!

I due amici hanno accudito il ferito per ore sino all’arrivo dell’elicottero che l’ha poi trasportato in ospedale. Fiorello ha raccontato l’accaduto a Serena Bortone, che lo ha definito un eroe. L’attore, però, pensa che sia stato solo un caso di fortuna e ha detto di non sentirsi un salvatore.