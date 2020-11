Antonella Elia incastra Patrizia De Blanck per le nomination: la verità

Polemiche a non finire nella casa del Grande Fratello con Antonella Elia e Patrizia De Blanck protagoniste: la nomination di Stefania Orlando nel mirino

Quattro nomination per Stefania Orlando, ma c’è stato un dettaglio che ha creato più di un sospetto. Con le solite foto i concorrenti hanno scelto chi nominare e così Patrizia De Blanck ha voluto motivare la sua scelta rivolgendo alcuni dubbi di Antonella Elia. Così la contessa ha svelato: “Io voto Stefania per una semplice cosa. L’altra volta abbiamo discusso, è stata un po’ maliziosa nei miei riguardi. Allora visto che stasera l’hanno nominata tutti la nomino pure io. Tanto uno in più o uno in meno non cambia molto”.

Antonella Elia, le difese della contessa De Blanck

Questa frase ha fatto arrabbiato, non di poco, la concorrente Antonella Elia: “Alfonso, c’è qualcosa che non va. Si sono messe d’accordo. Perché Patrizia De Blanck ha detto che nominava Stefania perché l’hanno fatto anche le altre. Lei come faceva a sapere chi avrebbero nominato le altre concorrenti? Ha proprio detto che ha fatto il suo nome perché un voto in più o in meno non cambiava niente”. Così la stessa contessa ha svelato di essere stata indecisa fino all’ultimo e di aver quindi infranto il regolamento: “Io volevo nominare Rosalinda. Però ho visto che avevi già 1, 2, 3, 4 voti tutti a te. Però te l’ho chiesto prima di farlo. Hai visto che avevo 2 cartoncini? Ce l’avevo sotto e li ho tenuti”. Così lo stesso Signorini valutare la migliore decisione da adottare dopo quanto successo con la nomination di Stefania Orlando nel mirino.