Andrea Battistelli Anna Boschetti, il presunto tradimento: le polemiche

Ancora polemiche per quanto riguarda la storia d’amore tra Anna Boschetti e Andrea Battistelli dopo Temptation Island. Sembra che il ragazzo 27enne abbia tradito la fidanzata in tutte queste settimane: l’annuncio della donna sui social è stato più che chiaro. Il ragazzo l’ha tradito con due tentatrici all’interno del proprio ristorante. E così lo stesso Andrea è tornato a parlare sulle Stories di Instagram smentendo le parole della Boschetti. Da una settimana è a casa così come la sua relazione con Anna è davvero finita. Ma lo stesso ragazzo ha tenuto a precisare: “Non ho mai tradito lei”.

Andrea Battistelli Anna Boschetti, il racconto del ragazzo

Il ragazzo ha svelato di non aver avuto rapporti e di non essersi scambiato baci con altre donne, proprio nel periodo quando stava con la Boschetti. Ha raccontato che una sera, una volta dopo finita la cena con degli amici e che, mentre rientrava a Roma, ha chiamato la tentatrice Beatrice presente con una sua amica: “La nomino perché non c’è niente di male, non è successo niente. Era una delle ragazze che mi è stata vicina durante il percorso e dopo Temptation“. Il ragazzo ha raccontato di aver bevuto un po’ passando del tempo insieme: il tradimento non c’è stato insomma.