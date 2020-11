Ylenia Carrisi | gli scatti inediti pubblicati da Romina | FOTO

Da quasi 30 anni Ylenia Carrisi non c’è più e non si sa dove sia finita. Mamma Romina non perde la speranza e mostra alcune immagini.

Sul suo profilo Instagram, Romina Power ha pubblicato due foto che la ritrae assieme alla figlia, Ylenia Carrisi. Si tratta di alcuni degli ultimi scatti che l’ex moglie di Al Bano ha postato sul proprio spazio web personale. Ed è uno dei tanti privati che la cantante sceglie di rendere pubblici. In particolar modo nel mese di novembre, che rappresenta il periodo dell’anno in cui Ylenia Carrisi nacque. Il giorno 29 lei avrebbe compiuto 50 anni. Ed il condizionale è d’obbligo, dal momento che è dal 31 dicembre 1993 che di lei non si è più saputo niente.

Visualizza questo post su Instagram Un momento felice con Ylenia e mio fratello,Tyrone 💝 Un post condiviso da Romina Power (@rominaspower) in data: 9 Nov 2020 alle ore 12:08 PST

Nelle immagini di famiglia mostrate da Romina ci sono lei, suo fratello Tyrone ed Ylenia Carrisi. Tutti sorridenti in un momento carpito molto probabilmente all’inizio degli anni ’90. Un periodo nel quale sorridere risultava facile, come la stessa Romina ha scritto anche in un altro post risalente a qualche giorno fa. Lei ed anche gli altri suoi figli non vogliono rassegnarsi a quella che potrebbe essere l’eventuale morta della ragazza. La primogenita di Al Bano e Romina risulta ufficialmente defunta dal gennaio del 2013, quando il cantante presentò ufficiale certificato di morte presso il Tribunale di Brindisi.

Ylenia Carrisi, Romina non perde le speranze di rivederla un giorno

Visualizza questo post su Instagram Quando era facile sorridere ,Ylenia 💙 Un post condiviso da Romina Power (@rominaspower) in data: 7 Nov 2020 alle ore 11:45 PST

Ma il fatto di non avere mai recuperato il corpo, unito alle diverse segnalazioni di avvistamenti – per quanto tutte false – avvenute nel corso di questi 27 anni succedutisi dopo la sparizione di Ylenia Carrisi, fanno si che la speranza non muoia mai. La giovane scomparve mentre si trovava a New Orleans, in Louisiana, in compagnia di un losco figuro. Tale Aleksander Masekela, del quale i Carrisi stessi hanno sempre diffidato ma che la polizia non è mai riuscita a collegare a quanto accaduto a Ylenia.

