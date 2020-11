Vince alla lotteria | coppia ha entrambi i biglietti vincenti | ‘Ora le nozze’

Una coppia vince alla lotteria dopo che, a causa della epidemia in corso in tutto il mondo, aveva dovuto annullare le nozze già programmate.

Una bella notizia rende più lieti quelli che saranno i prossimi giorni di un uomo ed una donna. La coppia infatti vince alla lotteria dimenticando così la tristezza per avere dovuto rinunciare al matrimonio. Neil Crossland, di professione camionista, 45 anni, e la sua fidanzata Laura, avevano predisposto tutto quanto.

Ma il dilagare del virus ha flagellato il mondo intero, rovinando i loro piani di felicità. La coppia ha dichiarato di essersi sentita come abbandonata dalla fortuna, in quel frangente. Ma poi ecco la bella notizia: a ‘People’s Postcode Lottery’, il codice postale di Neil e Laura vince alla lotteria e si assicura la cifra niente male di 60mila sterline. Al cambio corrisponde a circa 67mila euro e questi soldi serviranno a pagare il matrimonio, che verrà comunque celebrato nel 2021, sempre salvo imprevisti. Ora le nuove nozze sono previste per il prossimo mese di giugno.

La lotteria alla quale i due innamorati hanno partecipato consiste nel fornire il proprio codice postale. Ogni giorno ne viene estratto uno che si assicura 30mila euro. E la cosa che sorprende ancora di più è che sia Neil che Laura avevano due distinti codici, entrambi estratti come vincitori nella stessa settimana. Un’altra bella notizia è che una parte di questa vincita verrà devoluta in beneficenza, come stabilito per altro dalla legge inglese per ogni concorso a premi. Ogni anno vengono raccolti tanti soldi in favore dei più bisognosi.

