Vaccino Covid | Pfizer Biontech annunciano | ‘Il nostro efficace al 90%’

Dalle aziende Pfizer Biontech arriva la notizia che riguarda il vaccino Covid da loro sviluppato congiuntamente: i risultati sono promettenti.

Il vaccino Covid messo a punto da Pfizer-Biontech presenta una percentuale molto alta di efficacia. Lo hanno fatto sapere le stesse due aziende farmaceutiche, che da mesi sono al lavoro su di un prototipo in grado di debellare il virus.

I test ancora in atto e che hanno portato al completamento della fase 3 hanno visto il coinvolgimento di circa 44mila soggetti. Le persone che hanno scelto di sottoporsi alla sperimentazione del vaccino Covid Pfizer-Biontech hanno visto la somministrazione sia del siero prodotto in via preliminare che di semplice placebo. I due gruppi erano divisi precisamente a metà e tutti i loro componenti presentavano al loro interno il virus. C’erano sia persone asintomatiche che con manifestazioni lievi dei sintomi noti della malattia.

Vaccino Covid, Pfizer-Biontech pronti a chiedere i permessi per la distribuzione

Dopo due cicli di somministrazione, i ricercatori di Pfizer e Biontech hanno potuto prendere nota dei risultati raggiunti. Non ci sono effetti collaterali e la situazione clinica di tutti coloro che hanno ricevuto il vaccino è migliorata. Ora l’obiettivo delle due aziende farmaceutiche è quello di ottenere tutti i permessi burocratici del caso per potere poi iniziare la realizzazione delle prime unità del siero. La previsione di messa in commercio coincide con una distribuzione da avviare nelle primissime settimane del 2021. Per ottenere il via definitivo a potere richiedere le necessarie autorizzazioni andrà raggiunto il numero di 143 individui in grado di sviluppare gli anticorpi all’interno del loro sistema immunitario. Ad oggi se ne contano 94.

