By

Lieto evento per una protagonista di Grande Fratello e Uomini e Donne, Rossella Intellicato: “Presto sarò mamma”.

L’ex gieffina Rossella Intellicato, che abbiamo imparato a conoscere anche grazie alla sua successiva partecipazione a Uomini e Donne, sta per diventare mamma. Classe 1985, torinese e laureata in marketing e comunicazione d’impresa, la giovane donna aveva abbandonato Uomini e Donne dopo essere entrata in rotta con Tina Cipollari.

Leggi anche: Rossella Intellicato contro Tina Cipollari, volano insulti gravissimi

Adesso, sceglie Instagram dove è seguita da oltre 170mila follower sul suo profilo, per annunciare di essere alla 34esima settimana di gravidanza. Si mostra a sorpresa con il pancione e spiega: “Ho voluto aspettare a dirlo perché questo dono di Dio l’ho desiderato talmente tanto che è stato custodito dentro il cuore per mesi!”.

Leggi anche: Uomini e Donne, amato ex corteggiatore si sposa: l’annuncio su Instagram

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

L’annuncio sui social di Rossella Intellicato, in dolce attesa

Rossella Intellicato ha aggiunto: “Non smettete mai di lottare, donne , per quello che desiderate… Prima o poi arriva!”. Infine il ringraziamento al suo compagno di vita, Giovanni Ferrero, “per aver esaudito il sogno della mia vita”. Per diverso tempo, la donna era sparita dai social, molto probabilmente proprio per tenere nascosta la gravidanza, quindi oggi l’annuncio.

Un annuncio che i suoi fan hanno accolto con entusiasmo: “Sei una futura mamma bellissima e radiosa. Si vede tanto”, è il commento di una utente. Un’altra aggiunge: “Te lo meriti”. Così, in queste ore, la giovane donna si gode il lieto evento della gravidanza e si fa baciare dal sole. Il suo messaggio ha ricevuto davvero tantissimi commenti di grande approvazione.