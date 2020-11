Appuntamento di questa sera con Report, condotto da Sigfrido Ranucci, su Rai 3. Tutte le anticipazioni sui servizi e le inchieste di questa sera.

Report, di Sigfrido Ranucci, è uno dei programmi di informazione e inchiesta giornalistica più seguiti del palinsesto della Rai.

Questa sera la nuova puntata con tanti nuovi interessanti servizi e inchieste sui principali avvenimenti e temi caldi del nostro paese.

Report, cosa aspettarsi dalla puntata di questa sera

Nella puntata della settimana scorsa, sono stati trattati dei temi scottanti per il nostro paese: i conflitti d’interesse in seno all’Organizzazione Mondiale dela Sanità, l’etichettatura sbagliata delle confezioni di pasta e il cattivo smaltimento delle mascherine sanitarie.

Questa sera invece, i servizi lanciati da Sigfrido Ranucci inizieranno con “Cosa abbiamo sbagliato” realizzato da Emanuele Bellano, Eleonora Zucca e Greta Orsi. Il servizio si occuperà del tema Covid19, soprattutto per quanto riguarda la regione Lombardia che ha registrato 17mila morti. L’inchiesta indagherà su tutti gli errori commessi in seno alla Regione, per arrivare alla situazione tragica di oggi, in cui in piena seconda ondata sembra non essere cambiato nulla da marzo. Nel mirino dell’inchiesta, però, anche la Sardegna che, con il tira e molla sulle Discoteche di Solinas, ha fatto discutere soprattutto in seguito ad un‘impennata dei casi.

Il secondo servizio sarà “Cavallo di Troia”, di Lucina Paternesi e Alessia Marzi. Al centro, l’ app che permette di tracciare i contatti con positivi al Covid, che 10 milioni di italiani hanno scaricato sul proprio cellulare. Tra malfunzionamenti, indecisione su come comportarsi e notifiche che non arrivano, solo duemila persone sono riuscite ad usare l’app correttamente. L’inchiesta confronterà i dati della nostra app, con quelli delle app di contact tracing promosse da altri paesi europei come la Germania.

“Bike Shaming” è invece il nome del terzo servizio di questa sera, realizzato da Max Brod, che si occuperà della pratica del bike sharing e del vandalismo che ne è conseguito. A Roma, in particolare, i danni alle biciclette sono stati particolarmente ingenti e il sistema di sharing non è mai riuscito ad andare avanti. Questo nonostante la presenza di una apposita riforma, del 2014, che prevede un finanziamento per le biciclette condivise ma che da sei anni non è mai entrata in vigore veramente. E l’abusivismo imperversa.