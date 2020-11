Sileri, l’annuncio: “Le zone rosse potrebbero diventare gialle a breve”

Pierpaolo Sileri si è lasciato andare in un’intervista per Barbara D’Urso. A stupire tutti è stato un annuncio sulle zone rosse. Scopriamolo.

Il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri si è trovato nel salotto più seguito di Italia, quello di Barbara D’Urso. Ad uscire dalla sua bocca sono state alcune importanti dichiarazioni che hanno acceso una fiaccola di speranza nel cuore del pubblico. Leggiamo insieme che cosa ha detto l’uomo sulle zone rosse e sulla situazione in seguito allo scorso Dcpm.

Arrivano buone notizie dal salotto di Live – Non è la D’Urso. Sembrerebbe proprio che Sileri si sia lasciato andare in un’intervista e che abbia commentato la situazione attuale in merito alle misure di sicurezza prese contro l’aumento di contagi. Il Coronavirus e la pandemia mondiale hanno senza dubbio rivoluzionato la vita di tutti gli italiani, che oggi si trovano divisi per colori: giallo, arancione, e rosso, a seconda della gravità della situazione sanitaria regionale.

Il lockdown nelle regioni più a rischio si sta facendo sempre più pesante, ed anche nelle zone a minor rischio si respira aria di tensione e stanchezza. Sono tutti in attesa di alcune buone notizie, le quali sembrerebbero però tardare ad arrivare. A rincuorare un po’ gli italiani ci ha pensato Sileri, il quale ha annunciato che molto probabilmente, con una diminuzione dei contagi, le misure di restrizione si affievoliranno finalmente.

“Le zone rosse potrebbero diventare gialle nelle prossime settimane.” ha annunciato il viceministro. Poi ha aggiunto: “In caso contrario, le zone che oggi godono di maggiore libertà, davanti a un’impennata di casi potrebbero diventare zone rosse o arancioni”.

Viceministro della Salute: le dichiarazioni di Sileri in merito alle Zone rosse

