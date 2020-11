Oroscopo del giorno, martedì 10 Novembre: tutti i segni dello Zodiaco

Una nuova settimana è oramai cominciata. Ecco a voi le previsioni dell’oroscopo per la giornata di martedì 10 Novembre 2020.

Ci stiamo oramai avviando alla metà di Novembre, ed è già cominciata la seconda settimana del mese. Che cosa avranno oggi in serbo gli astri per noi? Chi sarà baciato dalla fortuna e chi no? Scopriamo insieme le previsioni dell’oroscopo per ogni segno di martedì 10 Novembre 2020.

Martedì 10 Novembre: previsioni dell’oroscopo per ogni segno

Ariete. È il momento giusto per dare vita a nuovi importanti progetti. Niente panico, i tempi sono maturi, andrà tutto bene! Il consiglio migliore è quello di non temere il cambiamento. Attenzione agli eccessi di rabbia e soprattutto alla gelosia.

Toro. Buone notizie per quanto riguarda il lavoro, potrete finalmente far valere le vostre idee. Avete bisogno di un metodo rigoroso che vi permetta di non perdervi, rimboccatevi le maniche! Non temete gli azzardi: la Luna è dalla vostra parte.

Gemelli. È normale che durante questo periodo vi sentiate un po’ soffocare. Assecondate la vostra ricerca di libertà regalandovi un po’ di tempo e un po’ di spazio. Una saggia decisione potrebbe rivelarsi quella di rimandare a domani le decisioni importanti.

Cancro. Durante la scorsa settimana avete decisamente lavorato troppo, è tempo di fare uno strappo alla regola. Non è il momento giusto per gli azzardi, perciò niente decisioni prese d’impulso. Buone notizie sul fronte amoroso: buttatevi!

Leone. Questa è una giornata che premierà senza ombra di dubbio l’iniziativa, dunque forza e coraggio! Non è il momento giusto per le spese importanti, il vostro portafogli potrebbe risentirne, quindi prestate particolare attenzione.

Vergine. Giornata fortunata per gli affari. Impiegare molte le energie sul lavoro potrebbe essere una buona idea: grandi soddisfazioni sono in arrivo. Le questioni sentimentali richiederanno un po’ di pazienza ma niente panico, andrà tutto per il meglio.

Bilancia. L’amore è nell’aria oggi, perciò non tiratevi indietro! Attenzione ai nuovi incontri e soprattutto al lavoro: è arrivato il momento di lasciarsi alle spalle l’insicurezza e di far valere le vostre idee. Fidatevi, ne varrà la pena.

Scorpione. Nuove opportunità, nuove idee, e nuovi incontri. La giornata sarà un po’ movimentata per voi. Nel bel mezzo del vostro tram tram cercate però di non trascurare i sentimenti e di prendervi cura di voi stessi.

Sagittario. Nonostante l’energia che si porterà dietro questa giornata, è probabile che vi sentiate un po’ ansiosi. L’ideale sarebbe quello di trascorrere un po’ di tempo con le persone care, vi daranno la carica necessaria ad affrontare le prossime 24 ore.

Capricorno. Tenersi lontano dai conflitti è l’idea migliore per quel che riguarda la giornata di oggi. Attenzione a non farsi travolgere troppo dallo stress. La chiave potrebbe essere quella di non prendere decisioni affrettate, e di rimandare le questioni amorose a domani.

Aquario. Nell’aria tira vento di cambiamento. Attenzione a non chiudersi di fronte alle nuove occasioni, piacevoli incontri potrebbero colorare la giornata! Cercate di non lasciarvi distrarre dalle frivolezze e di continuare dritti verso le vostre mete.

Pesci. La giornata potrebbe risultare un po’ piatta. Molto probabilmente vi troverete di fronte ad alcune scelte, non lasciatevi prendere dall’indecisione. I tempi non sono maturi per le questioni amorose: evitate il conflitto.