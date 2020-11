Oggi in tv: “Beautiful”, trama e anticipazioni delle nuove puntate

La trentennale fiction “Beautiful” andrà in onda da oggi 9 novembre fino al 15 novembre. Cosa succederà in queste nuove puntate?

Arriva su Canale5, l’amatissima soap opera “Beautiful” a partire dalle 13,40 del pomeriggio da oggi 9 novembre fino al 15 novembre. Cosa aspettarsi da queste nuove puntate?

La trama delle nuove puntate di Beautiful

Per quanto riguarda la prima puntata, in onda oggi lunedì 9 novembre, Brooke non chiederà scusa a Thomas e le indagini per l’incidente mortale di Emma, non riescono a partire per l’opposizione i Ridge.

La seconda puntata del 10 novembre, invece, si occuperà dei dubbi di Brooke sul preservare o meno il suo matrimonio e l’impazienza di Thomas per uscire dall’ospedale e tornare alla sua vita di sempre. Il ragazzo è sempre più alle strette per quanto riguarda la sua responsabilità della morta di Emma.

L’11 novembre vedremo la confusione di Ridge sulla responsabilità effettiva di suo figlio Thomas nel tragico incidente che ha ucciso Emma perché basta che il giovane si trovasse sul luogo della morte perché sia sospettato di omissione di soccorso. Nel frattempo Bill e Brooke vogliono stringere un accordo in segreto.

Nella puntata successiva, il 12 novembre, invece, Thomas rischia di venire incastrato sulla morte di Emma per una prova fondamentale: ha cancellato la cronologia del GPS di quella sera, preziosa per ricostruire gli avvenimenti di quella tragica notte.

Il 13 novembre invece la puntata tratterà della visita in ospedale di Steffy, arrabbiata con il fratello per aver rovinato la vita della famiglia.

Nella puntata del 14 novembre Brooke vuole che Thomas paghi per i suoi errori e permette a Bill di accedere al garage. Il padre di Thomas, Ridge, le dice di chiedere scusa a suo figlio e vuole farlo tornare in famiglia. Brooke allora stringe un’alleanza con Spencer.

Il 15 novembre vedremo Ridge tentare di salvare suo figlio dalla condanna e dalle accuse della stampa, accettando una proposta di Sanchez: assecondare la richiesta di immunità per Flo.