Paolo Brosio si è concesso una confessione intima all’interno della Casa del GF Vip, ammettendo di avere una malattia particolare.

Paolo Brosio è diventato virale sui social a causa delle sue uscite infelici, che hanno indignato e non poco il pubblico a casa che ne ha chiesto l’eliminazione a gran voce. La scelta da parte della produzione del “Grande Fratello Vip” di prendere seri provvedimenti non è ancora arrivata però.

LEGGI ANCHE -> GF Vip, Paolo Brosio: la foto sospetta con Stefano Bettarini

LEGGI ANCHE -> Paolo Brosio, la giovane fidanzata rivela: “Rapporti carnali e religiosi”

In queste ore, però, il giornalista Paolo Brosio ha fatto una confessione intima che ha spiazzato tutti i coinquilini della Casa. La Contessa Patrizia De Blanck ha rivelato a Brosio che il suo primo marito soffriva di ludopatia, la dipendenza del gioco e il giornalista ha rivelato con molto candore di avere anche lui una malattia: “Il tuo ex marito aveva la malattia del gioco, io invece ho la malattia delle donne“. La rivelazione stride molto con la fede ostentata in tutti i modi possibili dall’uomo e le sue parole sicuramente non faranno piacere alla sua giovane fidanzata, ieri ospite a “Live” da Barbara D’Urso.

LEGGI ANCHE -> Maria Laura De Vitis, chi è la giovanissima fidanzata di Paolo Brosio

Paolo Brosio, vittima di un terribile scherzo

La scorsa notte, Paolo Brosio è stato vittima di uno scherzo di Pierpaolo Pretelli. L’ex Velino di “Striscia la Notizia” si è appostato sotto il letto del giornalista e, non appena questo si è coricato, il ragazzo è spuntato fuori facendogli prendere uno spavento non da poco. Gli altri concorrenti della Casa si sono fatti una grassa risata e Brosio ha annunciato che la sua vendetta arriverà presto.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!

Stasera è attesa una nuova puntata del “Grande Fratello Vip” e i telespettatori credono che Alfonso Signorini riprenderà Brosio per la sua battuta infelice su Auschwitz, che è stata ampiamente commentata anche dai talk show mattutini. Ma il rimprovero sarà tale da farli rischiare la squalifica? Bisognerà solo seguire la puntata per scoprirlo.