GF VIP, stasera Alba Parietti entra nella Casa: farà una strage?

Grande Fratello VIP, si teme la strage stasera nella Casa: Alba Parietti entrerà per parlare con il figlio Francesco, ma non solo.

Una notizia shock per i fans del reality il Grande Fratello VIP: questa sera Alba Parietti entrerà nella Casa più famosa di Cinecittà per confrontarsi con il figlio Francesco Oppini, uno degli ospiti più amati ma anche più criticati sul web. Di recente l’uomo aveva confessato ai colleghi di non essere mai stato in grado di parlare con la madre a cuore aperto, sinceramente, così Alfonso Signorini ha deciso di costringerlo a farlo davanti alle telecamere. Speriamo bene.

Alba Parietti nella casa del GF, si teme una strage

Sarà una utile terapia d’urto, o un disastro? Lo scopriremo solo questa sera. Alba Parietti durante questa edizione del reality, seppur fuori dalla casa, ha fatto parlare di sé quasi più del figlio: ha litigato con gli opinionisti, ha commentato in malo modo gli altri concorrenti e chi più ne ha più ne metta. Per questo motivo i fans del web hanno paura che la donna una volta all’interno della casa farà una strage. Molto probabilmente la Parietti si scaglierà contro Dayane Mello, che di recente ha messo in discussione la sessualità di Francesco. I fans di Tommaso Zorzi, inoltre, si aspettano che la donna porga le sue scuse all’influencer, nei confronti del quale ultimamente è stata parecchio dura e maleducata.

