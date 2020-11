Elisa Isoardi rompe il silenzio su Matteo Salvini: la sua verità

Elisa Isoardi dopo l’esperienza a Ballando con le Stelle è pronta a rompere il silenzio sul suo ex Matteo Salvini.

Elisa Isoardi è stata oggi ospite nella trasmissione condotta da Serena Bortone, “Oggi è un altro giorno” per parlare in un tema un po’ scottante: la sua quasi esperienza da First Lady rispetto a quando era legata con il premier della Lega Nord.

LEGGI ANCHE -> Elisa Isoardi completamente al naturale: “Stupisco sempre me stessa”

LEGGI ANCHE -> Ballando con le Stelle, ritiro immediato per Elisa Isoardi e Raimondo Todaro

Elisa Isoardi, reduce dall’esperienza a “Ballando con le Stelle” dalla quale si è autoesclusa, ha finalmente rotto il silenzio riguardo a quando era la compagna di Matteo Salvini, durante il suo primo incarico importante al governo, come Ministro degli Interni. “Ricordo l’arrivo: lui è diventato Ministro dell’Interno e poi è andata com’è andata“, così ha esordito la conduttrice. Nella puntata odierna di “Oggi è un altro giorno” è stata interrogata da Serena Bortone sulla sua relazione con l’ex vicepremier ed ha confessato di non poter spiegare come sia la vita da First Lady, in quanto: “Ricordo praticamente niente, perché non sono riuscita a salire a palazzo“.

LEGGI ANCHE -> Elisa Isoardi | “Basta chiamarmi la ex di Salvini | io e Raimondo Todaro”

Elisa Isoardi e l’esperienza da First Lady

Secondo quanto raccontato da Elisa Isoardi, la sua vita non è stata stravolta dalla carriera politica del suo ex compagno Matteo Salvini, ma c’è stato comunque chi non ha visto di buon occhio la loro relazione. Incalzata dalla conduttrice Serena Bortone, però, la Isoardi ha precisato che: “Non ho mai fatto la vita da First Lady, ma deve essere complicata“.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!

Elisa Isoardi e Raimondo Todaro sono fuori dalla competizione di “Ballando con le Stelle” a causa dei problemi della conduttrice alla caviglia. In molti fans tifano per la coppia, però, e non solo per quanto riguarda la gara di ballo. Si suppone, infatti, che tra i due sia scattato il primo bacio ma dalla sua, la conduttrice ha detto solo che: “Non c’è stato il tempo“.