Donald Trump e Melania, dopo la sconfitta politica c’è aria di divorzio

Ora che Donald Trump ha perso le elezioni, tutti si chiedono cosa farà la sua consorte Melania. I rumors parlano di divorzio.

Il risultato delle elezioni è stato netto e schiacciante, ma Donald Trump continua a ignorare la sua sconfitta. Farà così anche in caso di divorzio con la moglie Melania? In molti si stanno chiedendo che cosa ne sarà di questa celebre coppia. Era noto a tutti che tra i due non ci fosse più la serenità di un tempo, tant’è che dormivano anche in camere da letto separate.

Gli amanti del gossip sono già intenti a fare scommesse e supposizioni sulle prossime azioni dell’ex first-lady. Lascerà il marito o rimarrà con lui? Vivere da separati in casa e il rifiuto della mano nelle occasioni pubbliche sembrano portare l’esito verso il divorzio, ma sarà davvero così?

Donald Trump e Melania, un matrimonio turbolento

L’ex first-lady Melania Trump sta lasciando la Casa Bianca per tornare agli ultimi piani della Trump Tower dove tornerà ad abitare in un attico extra lusso. Nonostante sia sposata da ben 16 anni con Donald Trump, la coppia è stata spesso criticata per essere troppo fredda. Alcune delle persone che sono state loro vicino si sono lasciate scappare delle indiscrezioni. A quanto dice Omarosa Maigault Newman, l’ex assistente di Trump, Melania starebbe “contando i minuti dell’uscita del marito dalla Casa Bianca per poter divorziare”. Sempre seconda la donna, Melania starebbe aspettando solo per subire minori conseguenza. Se da un lato alcuni parlano di divorzio e di crisi, altri si oppongono sostenendo tutto il contrario.

La stessi Melania Trump ha più volte smentito questi rumors. ha detto di avere una “stupenda relazione” con Donald. In suo difesa arrivano anche le dichiarazioni di Stephanie Winston Wolkoff, una sua cara amica. “Non stanno divorziando. Onestamente, sono fatti l’uno per l’altra“, ha dichiarato la donna. La Winston ha rivelato altri retroscena di questo matrimonio fatto di luce e ombre nel libro Io e Melania. E’ proprio in questo libro che si parla anche dell’accordo post matrimoniale fatto con il solo scopo di garantire al figlio Barron una parte dell’impero del padre. In ogni caso, anche se si dovessero avverare le previsioni sul loro divorzio, sarà difficile reperire altre indiscrezioni. Presumibilmente Melania potrebbe aver firmato un accordo che le vieta di rivelare informazioni private o di rilasciare critiche a livello pubblico sul possibile ex marito.

