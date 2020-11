Una storia complicata quella emersa al Grande Fratello Vip, tra Dayane Mello e Adua Del Vesco: Tommaso Zorzi si mette in mezzo.

I comportamenti di Dayane Mello vengono passati sotto la lente di ingrandimento al Grande Fratello Vip: in particolare, molti concorrenti vedono come equivoco il rapporto tra la modella brasiliana e Adua Del Vesco. Qualcuno crede che la modella sia bluffando e per questo invitano l’attrice a tenere gli occhi aperti.

In particolare, è Tommaso Zorzi che si rivolge all’attrice e le raccomanda di stare attenta: “Non vorrei mai che tu fossi vittima della ragnatela di Dayane: non vorrei che lei si fosse un po’ scritta un canovaccio rispetto a questa cosa del vostro innamoramento per agitare un po’ le acque”.

Cosa ha detto Tommaso Zorzi ad Adua Del Vesco

Tommaso Zorzi spiega quindi ad Adua Del Vesco quale sia il suo pensiero: “Ho notato un po’ di atteggiamenti nel corso delle settimane che mi hanno un po’ fatto storcere il naso, nel senso che, a volte secondo me lei è molto intelligente e sa schiacciare dei pulsanti perché sa esattamente cosa provocano nelle persone. Il fatto che lei ieri abbia detto questa cosa di Francesco, che non è una cosa grave, però si sarebbe potuta aspettare una reazione, lei quando poi riesce ad avere quella reazione gode”.

“E anche il fatto, secondo me, di farti andare un po’ in “crisi”, secondo me lei gode e non vorrei che tu stessi male per una cosa che da te è evidente che non c’è, o comunque è un’amicizia, mentre dal lato suo non vorrei che strumentalizzasse perché sa che sei la persona con cui ha legato di più qua dentro” – ha ricordato ancora Tommaso Zorzi – “Lei ha detto sin dall’inizio che voleva una storia al Gf, non è riuscita… se vuoi una storia al Gf hai 2 motivi: o esci da un’altra storia e hai voglia di… oppure…”. Parole che hanno ferito Adua Del Vesco, che ha avuto una crisi di pianto e poi ha voluto affrontare Dayane Mello.