Crociere in offerta per la primavera 2021, le occasioni da prendere subito per viaggi low cost.

Purtroppo la seconda ondata della pandemia di Covid-19 che si sta abbattendo sull’Europa ha costretto i governi ad introdurre nuove chiusure e restrizioni per limitare la diffusione dei contagi. I viaggi, anche se non espressamente vietati, si sono fermati di nuovo per il timore dei contagi e la Farnesina ha sconsigliato quelli all’estero.

Per quanto riguarda le crociere, erano riprese in Italia e nel Mediterraneo a fine estate. La compagnia Costa Crociere era ripartita a inizio settembre con itinerari italiani solo per passeggeri italiani o residenti in Italia. La compagnia aveva organizzato viaggi specifici a bordo delle navi Costa Deliziosa e Costa Diadema, con partenze rispettivamente da Trieste e da Genova. A ottobre gli itinerari erano stati riaperti anche ai passeggeri non italiani, ma il Covid ha rovinato di nuovo tutti i programmi.

Leggi anche –> Covid e alta velocità: Trenitalia e Italo tagliano i collegamenti

La situazione attuale delle crociere

Al momento le crociere non sono state fermate, il nuovo DPCM non le ha vietate., come si temeva in un primo momento. Nel testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale si legge: “I servizi di crociera da parte delle navi passeggeri di bandiera italiana possono essere svolti solo nel rispetto delle specifiche linee guida, validate dal Comitato tecnico-scientifico”.

Prima di salire a bordo i passeggeri vengono sottoposti a tampone rapido e una volta sulle navi i protocolli di sicurezza sono rigorosi ed estremamente sofisticati, con sistemi che permettono il tracciamento di tutti i contatti, di passeggeri ed equipaggio.

Certo, rimangono i limiti per coloro che non possono uscire dalla propria regione, come gli abitanti delle zone rosse e arancioni. Così come per coloro che devono stare in isolamento fiduciario o hanno viaggiato nei 14 giorni precedenti in Paesi considerati a rischio. Nel frattempo, Costa ha sospeso le crociere in Grecia della nave Deliziosa, in partenza da Trieste. Una decisione inevitabile a seguito del nuovo lockdown appena introdotto dal governo greco nel Paese. Le crociere saranno sospese fino a fine dicembre.

A causa di queste nuove limitazioni e delle incertezze sulla pandemia, è molto difficile organizzare un viaggio in crociera entro la fine dell’anno e per questo inverno. Se la situazione dovesse ulteriormente peggiorare si rischia di trovarsi con il proprio viaggio cancellato. Per cui, a meno di crociere in prossima partenza e già prenotate, meglio aspettare fino alla prossima primavera, quando si spera che il coronavirus ci dia una tregua, sia con la bella stagione che tende a ridurre la contagiosità che con l’arrivo di nuove cure o del vaccino.

Scopriamo dunque le crociere in offerta per la primavera 2021. Dove andare e quanto spendere.

Crociere in offerta per la primavera 2021

Vi segnaliamo le migliori crociere in offerta per partire durante la primavera 2021. Occasioni low cost da prenotare subito. Le proposte di viaggio sono per crociere nel Mediterraneo e attraverso le isole greche. Le offerte sono segnalate dal portale www.crociere.com. Ecco le informazioni utili.

Italia, Croazia, Montenegro

Compagnia: MSC

Nave: MSC Opera

Durata: 5 giorni

Imbarco: Venezia

Data di partenza: 12 aprile 2021

Percorso: Venezia – Zadar – Kotor – Reijeka – Venezia

Prezzi (a persona, tasse incluse): Cabina interna 229 euro, Cabina esterna 279 euro, Cabina esterna con balcone 359 euro, Suite 709 euro.

Italia, Francia, Spagna

Compagnia: MSC

Nave: MSC Poesia

Durata: 4 giorni

Imbarco: Genova

Data di partenza: 30 aprile 2021

Percorso: Genova – Marsiglia – Barcellona – Genova

Prezzi (a persona, tasse incluse): Cabina interna 239 euro, Cabina esterna 319 euro, Cabina esterna con balcone 369 euro, Suite 689 euro.

Italia, Spagna, Francia

Compagnia: MSC

Nave: MSC Virtuosa

Durata: 4 giorni

Imbarco: Genova

Data di partenza: 20 aprile 2021

Percorso: Genova – Barcellona – Marsiglia – Genova

Prezzi (a persona, tasse incluse): Cabina interna 249 euro, Cabina esterna 299 euro, Cabina esterna con balcone 359 euro, Suite 599 euro.

Napoli, Palermo, Valletta, Genova

Compagnia: Costa Crociere

Nave: Costa Grandiosa

Durata: 6 giorni

Imbarco: Napoli

Data di partenza: 16 marzo 2021

Percorso: Napoli – Palermo – La Valletta (Malta) – Navigazione – Genova

Prezzi (a persona, tasse incluse): Cabina standard 289 euro, Cabina esterna 359 euro, Cabina esterna con balcone 429 euro.

Grecia, Cipro, Turchia, Isole Greche

Compagnia: Celestyal Cruises

Nave: Celestyal Experience

Durata: 4 giorni

Imbarco: Limassol

Data di partenza: 31 marzo 2021

Percorso: Limassol – Rodi – Kusadasi – Pireo Atene

Prezzi (a persona, tasse incluse): Cabina standard 299 euro, Cabina esterna 359 euro, Suite 459 euro.

Italia, Croazia, Slovenia

Compagnia: MSC

Nave: MSC Opera

Durata: 5 giorni

Imbarco: Venezia

Data di partenza: 8 aprile 2021

Percorso: Venezia – Bari – Spalato – Capodistria (Koper) – Venezia

Prezzi (a persona, tasse incluse): Cabina standard 299 euro, Cabina esterna 379 euro, Cabina esterna con balcone 559, Suite 899 euro.

Italia, Francia, Spagna

Compagnia: Costa Crociere

Nave: Costa Fortuna

Durata: 4 giorni

Imbarco: Savona

Data di partenza: 19 maggio 2021

Percorso: Savona – Marsiglia – Savona

Prezzi (a persona, tasse incluse): Cabina interna 319 euro, Cabina esterna 399 euro, Cabina esterna con balcone 429 euro, Suite 839 euro.

Grecia, Turchia, Isole Greche

Compagnia: Celestyal Cruises

Nave: Celestyal Olympia

Durata: 4 giorni

Imbarco: Atene

Data di partenza: 19 marzo 2021

Percorso: Atene – Mykonos – Kusadasi – Patmos – Heraklion (Creta) – Santorini – Atene

Prezzi (a persona, tasse incluse): Cabina standard 329 euro, Cabina esterna 439 euro, Suite 559 euro.

Spagna, Francia, Italia

Compagnia: Norwegian Cruise Line

Nave: Norwegian EPIC

Durata: 8 giorni

Imbarco: Civitavecchia (Roma)

Data di partenza: 5 maggio 2021

Percorso: Civitavecchia (Roma) – Livorno- Cannes – Palma di Maiorca – Barcellona – Napoli – Civitavecchia (Roma)

Prezzi (a persona, tasse incluse): Cabina standard 769 euro, Cabina con balcone 999 euro, Suite 1.239, NCL Haven 3.399.

Leggi anche –> Costa Crociere, gli itinerari delle navi in Italia con passeggeri solo italiani