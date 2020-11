Coppia appena sposata, la luna di miele finisce in tragedia: dramma atroce

E’ una tragedia quella che è capitata a questa coppia appena sposata. La loro luna di miele era appena iniziata.

Gli sfortunati protagonisti della vicenda sono due giovani americani. Mohammad Malik (35) e Noor Shah (29) si trovano in vacanza ai Caraibi lo scorso ottobre. Avevano scelto questa location per trascorrere in serenità la loro luna di miele.

Leggi anche -> Doppia tragedia, migliori amici di 11 e 10 anni morti a causa di un incidente

La coppia si era sposta solamente quattro giorni prima a Long Island (New York). La famiglia si dice devastata, soprattutto quando ricorda l’amore profondo che legava i neo sposi. Grazie alle ricostruzioni dei testimoni si è potuto far luce sulla tragica dinamica dell’incidente.

La felice luna di miele viene interrotta da una tragedia

Secondo le ricostruzioni, Mohammad e Noor stavano nuotando in un tratto di mare vicino al loro resort. L’acqua non era profonda, tant’è che arrivava all’altezza del torace. Sfortunatamente la forza della corrente era tale da generare una risacca. Non sono riusciti a risalare a galla e sono stati trascinati sott’acqua. I due sono stati subito soccorsi dai testimoni che hanno subito praticato la manovra di rianimazione. Sfortunatamente gli sforzi sono stati vani in quanto entrambi sono deceduti poco dopo.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Mentre raccontava la vicenda, il padre dell’uomo, Col. R. Maqbool Malik (70) ha detto di essere stato avvertito del tragico evento dall’ambasciata americana alle Bahamas. “Una perdita devastante”, ha commentato. Anche il fratello di Mohammad ha voluto rilasciare delle dichiarazioni. “Mio fratello era profondamento innamorato di lei. Era sempre raggiante con lei. Era raggiante anche il giorno del suo matrimonio”. Ahmad Malik ha deciso di ricordare così suo fratello. Nonostante la famiglia sia decisamente provata dal dolore, non rinunciano a ricordare con affetto e grande amore la coppia appena scomparsa. “La loro energia era contagiosa e bellissima. Anche loro erano bellissimi e raggianti”, ha poi concluso il fratello.

Leggi anche -> Terribile incidente al luna park, donna urla: “Sto cadendo”, poi la tragedia