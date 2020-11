Bonus pc | cos’è e come richiederlo | tante le famiglie idonee

In che cosa consiste il bonus pc diventato ufficiale dalla giornata del 9 novembre. Cosa comporta questo provvedimento e chi riguarda.

Il bonus pc è tra le misure concepite dal Governo nella crisi legata alla pandemia in corso. Questa misura servirà per potere ottenere un sostegno economico allo scopo di potere consentire a ciascun nucleo familiare di potere acquistare pc, tablet o connessioni internet a banda ultra larga ed accessori annessi.

Questo bonus pc fa seguito al bonus mobilità introdotto in via ufficiale dall’Esecutivo Conte ad inizio novembre. È operativo con data a decorrere da lunedì 9 novembre ed è inglobato nel cosiddetto ddl Piano Voucher Famiglie. I fondi messi a disposizione in totale ammontano a 204 milioni di euro ma della sua attuazione ed introduzione se ne parlava da almeno 5 anni. Il sopraggiungere di una situazione straordinaria come quella relativa alla pandemia ed ai contagi oggi, che hanno portato grossi sconvolgimenti in ambito economico, sociale e politico, hanno portato i vertici amministrativi italiani a concepire questa misura. E saranno gli operatori telefonici a prendersi carico di inoltrare la domanda, facilitando così le cose agli utenti idonei a percepire il bonus.

Bonus pc, cosa prevede e come funziona

Esso prevede un corrispettivo massimo di 500 euro per pagare spese di attivazione di internet veloce ed acquisto contestuale di hardware predisposto, come pc e tablet. È inclusa anche la connettività a 30 mb/s come minimo, con spesa non inferiore ai 200 euro e con pc o tablet che vengono concessi proprio dall’operatore. Con somma compresa tra i 100 ed i 300 euro. Ad oggi le famiglie ritenute idonee a potere usufruire di questa misura sono 2,2 milioni. Sono richiesti alcuni requisiti, tra i quali un Isee annuo che non deve superare i 20mila euro. C’è tempo fino al 1° ottobre 2021 per potere inoltrare richiesta. Questa cifra potrà anche essere applicata come sconto dagli operatori telefonici per contratti di connessioni ad internet veloce di almeno 12 mesi di validità

