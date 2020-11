Barbara D’Urso sconvolta a Pomeriggio 5: “Oggi non dovevo essere qui”

Una giornata terribile per Barbara D’Urso, che sconvolta ha ammesso a Pomeriggio 5: “Oggi non dovevo essere qui”.

E’ stata una giornata devastante quella di oggi per Barbara D’Urso, costretta a mancare ai funerali del suo migliore amico per poter andare in onda con il suo programma Pomeriggio 5. Nelle ultime ore, infatti, è stato celebrato a Roma il funerale di Stefano D’orazio, uno dei migliori amici della conduttrici. Lei ha dedicato a lui tutti i suoi pensieri oggi, e ha ricordato l’amico già durante le anticipazioni del pomeriggio su Canale 5: “Vi confesso in realtà che oggi non dovevo essere qui, dovevo essere in un altro posto… però io non sono mai mancata da 13 anni a questa parte…” ha detto visibilmente affranta.

Barbara D’Urso sconvolta, si stringe alla famiglia come può

Barbara ha rivelato che l’artista faceva parte della sua famiglia: “Come vi ho detto prima, in realtà oggi non volevo essere qua. Non vi abbandonerò mai, però anche lui faceva parte della mia famiglia… Mi riferisco a Stefano D’Orazio…”. La D’Urso ha comunque trovato modo di essere vicina alla famiglia del defunto amico: la moglie di Stefano, infatti, le ha permesso di mandare una troupe televisiva Mediaset all’interno della chiesa dove sono stati celebrati i funerali. La conduttrice ha così potuto mandare in onda, in esclusiva, le immagini del rito funebre. Mentre tutto lo studio di Pomeriggio 5 era in collegamento con il maestro Gianni Mazza, subito dopo il funerale di Stefano, alcuni disturbatori hanno tentato di boicottare la trasmissione: ovviamente Barbara si è arrabbiata, ma ha detto solamente: “Ognuno sceglie il tipo di vita che vuole. Il cielo guarda e sa. Peggio per loro. Gianni, parliamo di Stefano…”, proseguendo sulla sua scaletta come sempre.

