Antonella Clerici provata durante la diretta: “Non è facile”

Antonella Clerici si è mostrata molto provata oggi durante la conduzione di È sempre mezzogiorno ed ha ammesso le sue difficoltà.

Antonella Clerici oggi è stata presente in collegamento a “Storie Italiane” da Eleonora Daniele e si è mostrata molto provata durante il lancio di “È sempre mezzogiorno“. Nella breve diretta la conduttrice del mezzogiorno di Rai1 ha dato sfoggio delle sue difficoltà.

La conduttrice Antonella Clerici si è confidata nel programma di Eleonora Daniele sulla sua difficoltà nel condurre il programma di Rai1, ripensando alla scomparsa di Stefano D’Orazio, il batterista dei Pooh scomparso lo scorso venerdì a causa del Coronavirus. La Clerici ha voluto ricordare l’amico, che era una persona speciale oltre ad essere un grande artista ed ha elogiato la collega: “Sono settimane veramente complicate per tutti, ho ammirazione per il lavoro che fai perché non è facile“. Le due si sono salutate con un ringraziamento reciproco per il lavoro svolto e hanno ribadito l’importanza di dar voce ai più deboli.

Antonella Clerici e il ricordo di Stefano D’Orazio

“Lo so che si dice di tutti ma nel suo caso è vero una persona perbene e generosa“, queste sono state le parole che Antonella Clerici ha dedicato all’amico Stefano D’Orazio, che l’ha affiancata nella conduzione di “Ti lascio una canzone“. La conduttrice di “È sempre mezzogiorno” si è resa conto che le sue parole potevano sembrare banali, ma ha voluto evidenziare il carattere altruista dell’artista scomparso.

“Al di là del suo lato artistico chiedeva sempre: “Come stai? Come vanno le cose?” Aveva sempre una parola per la mia bambina”, ha ricordato Antonella Clerici riferendosi all’amico Stefano D’Orazio. “Aveva un interesse reale nei confronti delle persone, era veramente speciale“, ha concluso la conduttrice il cui intento è quello di intrattenere il pubblico a casa, soprattutto chi è in lockdown e vive situazioni difficili.