Anticipazioni Uomini e Donne, puntata del 9 novembre

Ritorna il consueto appuntamento con Uomini e Donne. Scopriamo cosa succederà nella puntata di oggi 9 novembre.

Lo show pomeridiano di Maria De Filippi rivela sempre molte sorprese. Riguardo la puntata di oggi sono trapelate delle news scottanti in particolare su un presunto battibecco tra Davide Donadei e Gianluca De Matteis. A Davide non piaceranno alcuni atteggiamenti assunti dal giovane tronista e avrà di sicuro qualcosa da dire in merito. A quanto dice l’uomo, il suo compagno tronista lo starebbe imitando.

Si continuerà a parlare di Gianluca perché verrà mostrato il video della sua esterna con Dalila. Il rapporto tra i due si fa poco chiaro perché l’uomo in studio ballerà solo con Gabriella, l’unico suo vero interesse anche secondo Dalila. Le anticipazioni continuano perché sappiamo che Gianluca eliminerà tre corteggiatrici, ma questa scelta gli attirerà le critiche di Gianni Sperti. Il tronista le avrebbe eliminate solo perché non lo avrebbero colpito esteticamente.

Uomini e Donne, altre anticipazioni per la puntata del 9 novembre

Lo scontro tra Davide e Gianluca continua e tra i due non mancherò un confronto molto accesso. Il primo accuserà il secondo di aver spudoratamente copiato le sue mosse. I due parleranno anche di Beatrice Buonocore e dei cattivi consigli che le avrebbe dato Gianluca. Davide infatti è ferito dalle parole della donna, accusandola anche di fare il “personaggio”. Dal canto suo Beatrice si difende dicendo di essersi arrabbiata dopo l’avvicinamento dell’uomo a Chiara.

Nel Trono Over si parlerà soprattutto di Nicola Vivarelli. Il ragazzo avrà un faccia a faccia con Veronica con la quale avrà l’opportunità di chiarirsi. la donna parlerà anche della sua poca simpatia per le uscite di Sirius con Angelica, arrivata da poco al programma. Sarà proprio lui a decidere di smettere di frequentare Veronica per dare la priorità ad Angelica. A Uomini e Donne potrebbe anche esserci un ritorno di fiamma. Nicola Vivarelli ballerà con Gemma Galgani, i due sembrano intenzionati a ricucire il rapporto. Ci regaleranno altre soprese?

