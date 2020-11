Pasticceria Ernst Knam, dove si trova e quanto costano i dolci. Tutto quello che c’è da sapere su questa storica pasticceria milanese, caratterizzata dai particolari e ricercati abbinamenti e dalla rigorosa stagionalità degli alimenti.





Fondata nel 1992 da Ernst Knam, oggi la pasticceria è conosciutissima per la sua creatività e per lo spazio offerto alle commistioni provenienti anche dal mondo dell’arte, della moda e del design.

Pasticceria Ernst Knam, dove si trova e quanto costano i suoi ricercati e creativi dolci

Fu nel 1992 che Ernst Knam decise di fondare la sua storica pasticceria a Milano, che si trova precisamente in via Anfossi, 10, nello storico quartiere Terme Milano, vicinissimo a Porta Romana. Knam ha aperto la propria pasticceria dopo anni di gavetta nei ristoranti più famosi del mondo e dopo aver lavorato per molto tempo come mastro pasticcere nella pasticcieria di Gualtiero Marchesi. E’ nella sua storica pasticceria che Knam dà vita a tutte le creazioni che gli spettatori hanno potuto ammirare anche nel corso delle puntate di BakeOff su Real Time.

La pasticceria è rinomata per le creazioni di Knam, costituite sempre a partire da alimenti che rispettino la stagionalità e per la sperimentazione creativa dei più insoliti abbinamenti.

Per chi non sia vicinissimo a Milano, è possibile acquistare i dolci sullo shop online che fornisce anche la possibilità di ricevere un preventivo per una torta personalizzata.

In generale, nella rinomata pasticceria, le quiche si aggirano sui 35 euro al Kg, mentre per le torte e gli altri prodotti da forno, il prezzo è di circa 36 euro al Kg. Troviamo inoltre le torte mousse a 39 euro al kg circa e le mousse Africa a 45 euro al Kg. Per quanto riguarda le singole porzioni, il valore è di circa 6 euro l’una, così come per le confezioni di biscotti, mentre le praline al cioccolato hanno un importo di circa 1,5 euro l’una. Non mancano inoltre le specialità salate!