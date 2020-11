Oroscopo della settimana dal 9 al 15 Novembre: tutti i segni dello Zodiaco

Una nuova settimana è alle porte. Che cosa ci riserveranno le stelle? Ecco a voi le previsioni dell’oroscopo dal 9 al 15 Novembre 2020.

Una nuova settimana è alle porte. Novembre è iniziato e siamo tutti curiosi di sapere che cosa ci riserverà il cielo nei prossimi 7 giorni. Quali segni saranno baciati dalla fortuna e quali no? Scopriamo insieme le previsioni dell’oroscopo dal giorno di lunedì 9 a domenica 15 Novembre 2020.

Seconda settimana di Novembre: previsioni dell’oroscopo per ogni segno

Ariete. La settimana è adatta per risolvere le questioni spinose che vi hanno attanagliato la mente negli scorsi giorni. Attenzione al 12 ed al 13 Novembre: la luna in opposizione potrebbe crearvi qualche imprevisto. Alcune vecchie conoscenze potrebbero ripresentarsi alla vostra porta. Non trascurate i sentimenti, cercate di andare in contro alle esigenze del partner senza dimenticarvi di soddisfare le vostre.

Toro. L’inizio della settimana comincerà a gonfie vele, mentre alcune questioni poco piacevoli si presenteranno verso la fine della settimana, quando Mercurio comincerà la sua opposizione. Prestate particolare attenzione ai legami con la famiglia. Un buon consiglio potrebbe essere quello di non trascurare le persone care, soprattutto i partner. Cerate di non essere troppo duri con voi stessi, e nemmeno troppo critici nei confronti degli altri.

Gemelli. La settimana sarà con buone probabilità carica di energia e passione. È il momento di prendere le situazioni più importanti in mano e affrontare le questioni spinose. Nuovi incontri potrebbero infiammare i prossimi sette giorni, tenete gli occhi aperti. Un buon consiglio è quello di non chiudersi in sé stessi e di condividere con i propri cari sia le gioie che le eventuali sofferenze.

Cancro. Per la prima parte della settimana sarebbe meglio che evitiate i conflitti e le decisioni importanti. Potreste cadere nel baratro della nostalgia e ritrovarvi a ripensare al passato. Attenzione però a non farvi troppo prendere dal nervosismo: la metà della settimana vi sorriderà e vi aiuterà a recuperare il buon umore. Tira aria di novità, perciò forza e coraggio!

Leone. Molto probabilmente siete ultimamente stati impegnati a risolvere alcune questioni non particolarmente piacevoli, soprattutto per quel che riguarda la vostra vita sentimentale. Tuttavia non è ancora il momento per lanciarsi verso soluzioni affrettate, è bene che ragioniate ancora un po’ sul da farsi. La metà della settimana sarà particolarmente interessante, troverete appoggio dalla vostra famiglia.

Vergine. A partire da martedì, Mercurio vi sorriderà, assicurandovi una spinta. La settimana è favorevole per avvicinarsi alla natura ed alla spiritualità. Molto probabilmente sarete più sensibili, cercate di sfruttarlo a vostro vantaggio. Attenzione però a non trattenervi troppo, soprattutto nelle relazioni. La seconda e la terza giornata della settimana potrebbero non rivelarsi particolarmente positive.

Bilancia. La settimana sarà segnata dall’incertezza, soprattutto dal punto di vista economico. La vostra vita sentimentale ha bisogno di una scossa, ma occorre non agire di impulso e ragionare bene sulle decisioni da prendere. I rapporti con la famiglia potrebbero rivelarsi conflittuali. Un buon consiglio è quello di evitare il litigio e, soprattutto, di pesare bene le parole da dire. I primi due giorni della settimana saranno però decisamente favorevoli.

Scorpione. È il momento di affrontare tutte le questioni irrisolte o lasciate in sospeso. I tempi sono maturi per lasciare spazio alle proprie idee e per reinventarsi. Attenzione però alla procrastinazione. Una carta vincente potrebbe essere quella di focalizzarsi sugli aspetti concreti della propria vita e di non lasciarsi prendere dal rimpianto e dalla malinconia. Non trascurate le persone care: il loro supporto vi darà la giusta carica per superare la settimana.

Sagittario. È un ottimo periodo per le relazioni sociali e per lavorare sul rapporto con le persone più care. Le prime giornate della settimana potrebbero rivelarsi difficili, ma la situazione migliorerà con l’arrivo del weekend. Tira vento di novità sul piano lavorativo, attenzione a non farsi cogliere impreparati! Il consiglio migliore è quello di lasciarsi guidare dal proprio istinto e di non temere i il cambiamento.

Capricorno. Molto probabilmente vi sentirete un po’ soffocati durante i prossimi giorni. Nonostante questo è bene non lasciarsi travolgere troppo dal desiderio di libertà e rimanere con i piedi per terra. I conflitti lavorativi che vi hanno accompagnato durante tutta la scorsa settimana andranno affievolendosi, regalandovi finalmente un po’ di serenità. Attenzione ai rapporti con la famiglia: rimanere al fianco dei propri cari evitando i litigi potrebbe rivelarsi una scelta vincente.

Aquario. È giunto il momento di rimettere i piedi per terra e di focalizzarsi sui propri obiettivi. I primi giorni della settimana saranno favorevoli, mentre gli ultimi potrebbero segnare l’inizio di un periodo di crisi. Un buon consiglio è quello di non temere l’idea di chiedere aiuto, soprattutto ai famigliari e alle persone care. Cercate di ritagliarvi un po’ di spazio per voi stessi in modo da non cedere allo stress ed alla malinconia.

Pesci. A partire dai prossimi giorni, Mercurio sarà dalla vostra parte. Il periodo è ottimo per gli affari e per i nuovi incontri. Il weekend si prospetta di fuoco, perciò non abbiate nessun timore a buttarvi e lasciarvi andare. Importante è riuscire ad accettare le critiche e tentare di evitare i conflitti, soprattutto con le persone a voi più vicine. Avvicinarsi alla natura potrebbe rivelarsi una carta vincente.