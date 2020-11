Oroscopo del giorno, domenica 8 Novembre: tutti i segni dello Zodiaco

La settimana si è finalmente conclusa. Ecco a voi le previsioni dell’oroscopo per la giornata di domenica 8 Novembre 2020.

È oramai iniziato il mese di Novembre, e la prima settimana è definitivamente agli sgoccioli. Che cosa ci riserverà il cielo oggi? Sarà tempo di fortune e nuovi amori? Scopriamo insieme le previsioni dell’oroscopo per ogni segno di domenica 8 Novembre 2020.

Domenica 8 Novembre: previsioni dell’oroscopo per ogni segno

Ariete. Attenzione alla salute: stressarsi troppo non è l’opzione migliore. La carta vincente potrebbe rivelarsi quella di prendersi una pausa e di dedicare un po’ di tempo ai propri hobby ed alle proprie passioni.

Toro. La giornata è ottima per dedicarsi alla cura della casa. Sono in arrivo importanti cambiamenti, perciò sarebbe meglio ricaricare le energie per prepararsi ad affrontare una nuova ed intensa settimana.

Gemelli. Gli astri oggi vi sorridono. Un vento di positività ed allegria soffia dalla vostra parte. Attenzione però a non trascurare gli impegni di lavoro e gli appuntamenti con le persone care.

Cancro. Il consiglio migliore per superare la giornata di oggi è quello di ritagliare un po’ di tempo da dedicare soltanto a voi stessi. La settimana è stata stressante per voi e avete bisogno di riposare. Attenzione alla competitività: in eccesso potrebbe causare danni.

Leone. Cielo sereno per quanto riguarda l’amore e i rapporti con i propri cari. In ambito professionale le cose stanno andando a gonfie vele, ma non è il momento di adagiarsi sugli allori. I tempi sono maturi per levarsi eventualmente qualche sassolino dalla scarpa.

Vergine. Troppa confusione vi attanaglia la mente. È il momento giusto di tirare un sospiro di sollievo. Avvicinarsi alla natura potrebbe rivelarsi un consiglio vincente. Attenzione però a non trascurare troppo gli affetti.

Bilancia. Nuove sorprese potrebbero bussare alla vostra porta, perciò non fatevi cogliere impreparati. I venti sono favorevoli per le nuove conoscenze e i nuovi incontri, dunque cercate di lasciarvi un po’ andare!

Scorpione. L’ultimo periodo è stato abbastanza stressante, ma è il momento di tenere duro. Molto probabilmente vi ritroverete a fare nuovamente i conti con il vostro passato. Un buon consiglio potrebbe essere quello di mettere definitivamente un punto alle storie nocive.

Sagittario. Avete bisogno di evadere, di respirare. Il desiderio di libertà vi accompagnerà per tutto il giorno. Un buon consiglio potrebbe proprio essere quello di avvicinarsi alla natura. Attenzione all’impulsività: la regola numero uno della giornata è quella di contare fino a 10 prima di parlare.

Capricorno. La giornata è buona per dedicarsi alla cura di sé stessi e a quella della casa. Potrete finalmente accantonare lo stress accumulato sul lavoro e approfittarne per ricaricarvi. Cielo sereno per quanto riguarda i rapporti con la famiglia: la vicinanza delle perone care vi rasserenerà la domenica.

Aquario. Tira aria di conflitto sopra le vostre teste. L’ultimo periodo non è stato particolarmente stimolante per voi, ma non demordete: buone notizie sono in arrivo! Massima attenzione per quel che riguarda invece le spese superflue e le decisioni impulsive.

Pesci. La giornata è ottima per i sentimenti e l’eros. Potrebbe capitare di avvertire un forte senso di spossatezza: non ignoratelo! I tempi sono maturi per i chiarimenti, soprattutto se con le persone a voi più vicine.