Morto Giampiero Saglimbene, aveva fatto commuovere tutta Italia

Si è Spento Giampiero Saglimbene, l’uomo aveva fatto commuovere l’Italia con la sua storia. Tutti si stringono intorno alla famiglia.

Giampiero aveva 38 anni e veniva dalla provincia di Foggia. Da tempo tutta l’Italia conosceva il suo nome e per lui era partita una vera e propria maratona di solidarietà. Sua moglie aveva lanciato un appello su Facebook per cercare di raccogliere la cifra per la sua operazione salvavita. Un sarcoma molto raro e aggressivo rischiava di strapparlo ai suoi cari.

Il calvario di Giampiero e la sua famiglia era iniziato nel 2014. Da quel momento non aveva mai smesso di lottare. L’unica speranza era quella di raccogliere 600mila euro per riuscire a operarsi negli Usa.

Giampiero Saglimbene ha lottato fino all’ultimo e non si è mai arreso

“Crediamo in voi, speriamo affinché questo nostro urlo di aiuto possa arrivare dritto nel cuore di tutti, e che questa possibilità possa essere data anche a Giampiero“, così scriveva su Facebook la moglie Barbara. Purtroppo però, il 38enne è stato costretto ad arrendersi a terribile male che lo affliggeva da anni. All’inizio tutto sembrava andare per il meglio: la prima raccolta fondi aveva raggiunto l’obiettivo in soli 5 giorni. Ce ne fu anche una seconda che andò sempre a buon fine e dopo l’operazione nel 2019 sembrava che le condizioni dell’uomo fossero migliorate.

Nonostante fosse stato dichiarato terminale fin dall’inizio, Giampiero non si è mai arreso. Non l’ha fatto neanche quando la metastasi sulla colonna vertebrale era peggiorata. “Io intendo combattere fino alla fine con lui e per lui”, aveva dichiarato la moglie in un altro post. La terribile diagnosi dei medici alla fine si è avverata. Il militare pugliese di stanza a Codroipo e militare nei “Lancieri di Novara” si spento. L’annuncio è stato dato sempre dalla sua amata moglie, Barbara Rado. L’uomo lascia anche due figli piccoli, ma come ricorda la Rado nel suo post: “ovunque tu sia, sarai sempre nei nostri cuori!”.

