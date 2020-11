Da non perdere live solo su DAZN la sfida stellare tra Lazio e Juventus, in campo alle 12.30 all’Olimpico di Roma: le probabili formazioni

Una super sfida ad ora di pranzo con Lazio e Juventus in campo all’Olimpico di Roma alle 12.30. Ore complicate per la compagine biancoceleste, guidata da Simone Inzaghi, a causa dei diversi casi di positività al Covid-19. Ciro Immobile, Lucas Leiva e Thomas Strakosha non ci saranno per la delicata sfida dopo i test degli ultimi giorni. Dopo la roboante vittoria in campionato, la squadra di Andrea Pirlo vuole essere protagonista anche in Serie A dopo il ritorno in campo di Cristiano Ronaldo.

Lazio Juventus Serie A TIM: streaming DAZN, formazioni, precedenti

Per quanto riguarda i precedenti ci sono state già 152 sfide tra le due compagini in Serie A. I bianconeri hanno collezionato complessivamente 82 vittorie con 36 pareggi e 34 sconfitte, mentre nella Capitale la squadra torinese ha conquistato 33 successi su 76 partite con 25 sconfitte e 18 pareggi.

Lazio-Juventus, le due squadre in campo: le formazioni

LAZIO (3-5-2): Reina; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Marusic, Milinkovic, Cataldi, Luis Alberto, Fares; Correa, Muriqi. All.: Inzaghi.

JUVENTUS (3-4-1-2): Szczesny; Demiral, Bonucci, Danilo; Cuadrado, Rabiot, Bentancur, Kulusevski; McKennie; Morata, Ronaldo. All.: Pirlo.