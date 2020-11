Fiorella Mannoia, chi è il giovane fidanzato Carlo Di Francesco

Fiorella Mannoia è una delle voci più amate della canzone italiana e di recente ha ufficializzato la relazione con Carlo Di Francesco. Chi è il nuovo fidanzato?

La famosa cantante Fiorella Mannoia, tra le voci più belle e note della musica italiana e Carlo di Francesco hanno di recente reso ufficiale la loro storia d’amore. Musicista, cantante, producer, ex professore di Amici, ecco chi è il nuovo fidanzato della Mannoia.

Chi è il nuovo compagno di Fiorella Mannoia

Carlo di Francesco, ventisei anni più giovane di Fiorella, è nato ad Avezzano in provincia de l’Aquila nel 1980 e nel 2017 è diventato un nome e un volto noto dopo l’ufficializzazione della storia d’amore con Fiorella Mannoia.

Leggi anche–> Chi è Fiorella Mannoia: età, vita privata e carriera della cantante

Carlo è un talentuoso musicista, suona le percussioni ed è stato professore di Amici, il talent show di Maria De Filippi, punta di diamante del palinsesto di Canale 5. La passione per la musica gliel’ha trasmessa suo papà e a 13 anni ha iniziato a suonare la chitarra, per poi passare alle percussioni. Ad appena 18 anni ha frequentato, a Cuba, l’Instituto Superior de Arte le percussioni afro-cubane.

Leggi anche–> Fiorella Mannoia, una stalker sfonda la sua porta di casa: arrestata

A partire dal 2010 la sua principale occupazione è quella di produttore e partecipa come tournista ai concerti di numerosi artisti importanti tra cui Alex Britti, Ornella Vannoni e Bennato. Carlo ha anche un gruppo bata-rumba, di musica tradizionale cubana, insieme al fratello gemello Matteo di Francesco, Giovanni Imparato e Raul Scebba.

“Gli uomini con cui sono stata non mi hanno mai fatta sentire così tanto bella, no. Forse da dieci anni a questa parte ho un fidanzato che me lo ricorda. Ognuno è libero di aderire alle proprie passioni. Non sei mai solo e infelice, quando ne hai. (…) La vecchiaia non esiste.” con queste parole nel 2017, Fiorella Mannoia ha reso pubblica la storia d’amore con Carlo, dichiarandola al Corriere della Sera.