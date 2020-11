Bettarini bestemmia | il VIDEO al GF Vip | squalifica in arrivo?

By

Stefano Bettarini bestemmia o no? In molti propendoni più per la prima ipotesi, dopo avere preso visione di un estratto del GF Vip 2020.

Nemmeno il tempo di entrare che subito

Potrebbe arrivare l’ennesimo provvedimento disciplinare per un concorrente del GF Vip, nonostante Alfonso Signorini abbia implorato i concorrenti a mantenere un certo tipo di atteggiamento. Stavolta il vippone incriminato è il neo entrato Stefano Bettarini.

Durante una chiacchierata con alcuni dei suoi compagni d’avventura, l’ex calciatore della Sampdoria pare si sia lasciato scappare una bestemmia, mentre raccontava (per l’ennesima volta) la nomination ricevuta al GF Vip 1 da Damante. Da regolamento è severamente vietato imprecare e di conseguenza il Grande Fratello Vip potrebbe prendere dei provvedimenti disciplinari, che corrispondono alla squalifica. Il video con protagonista Stefano Bettarini è stato incriminato dagli utenti di Twitter.

In tanti hanno condiviso il pezzetto dove Stefano Bettarini ha detto quelle parole (che non ripeteremo per ovvi motivi)…

Bettarini bestemmia? Il GF Vip valuta, squalifica in arrivo?

Gli altri inquilini non hanno proferito parola, ma il video del momento ha già fatto il giro del web.

Da qui il tam tam dei fan del Grande Fratello Vip che chiedono il medesimo provvedimento applicato nei confronti di Denis Dosio (squalificato per il medesimo motivo). Ma cosa decideranno ora di fare gli autori? La messa in onda del programma è prevista per domani sera e questo episodio potrebbe sconvolgere ulteriormente gli equilibri della Casa.

Attendiamo di saperne di più. Intanto il pubblico si divide e i più chiedono che, dopo questa bestemmia, Stefano Bettarini venga immediatamente squalificato!