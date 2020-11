L’appello di Martina, malata di cancro viene rifiutata dagli ospedali

L’appello social di Martina sconvolge il web: malata di cancro, viene rifiutata dagli ospedali per via dell’emergenza da coronavirus.

Un video che colpisce al cuore, quello di Martina Luoni diventato virale sul web. La ragazza, 26 anni, sorride alla telecamera mentre racconta la sua terribile storia: è malata di cancro e vive a Milano, città sempre più piegata dal Coronavirus, e per via dell’effetto domino che la pandemia ha avuto sulle attività degli ospedali non può sottoporsi a un intervento salvavita. Martina ha scelto di lanciare un appello su Instagram, e in poche ore il suo video ha fatto il giro d’Italia: “Io parlo per me, eppure credo di dar voce a tanti: ci vengono annullati gli interventi, ci vengono tolte le visite, la situazione è grave”, dice. Poi implora i suoi connazionali: “Quando dite che questa è un’influenza e “tanto io sono giovane” dovete invece pensare a vostra sorella, a vostra mamma, vostro nonno. Le vostre famiglie, io non ve lo auguro, potrebbero aver bisogno di cure mediche, anche non per il Covid. Ma, ragazzi, le cure ci vengono tolte! Bisogna rispettare le regole: distanziamento, mascherine. Perché gli ospedali, e io ne giro tanti, sono al collasso. Non possiamo far spegnere la sanità per il Covid”.

L’appello di Martina, malata di cancro

Tre anni fa, racconta Martina, le è stato diagnosticato un cancro al colon con metastasi al fegato. Sono subito iniziate diverse cure e operazioni, con tanta speranza: “Ero stata dichiarata guarita, ma a dicembre 2019 un’altra verità: la malattia era tornata. È ricominciato un calvario”. A marzo 2020 poi è esploso il Coronavirus, e il sistema sanitario italiano è collassato sotto il suo peso. “Molti ospedali non mi hanno preso in cura. Prima della chemioterapia avevo chiesto di far conservare gli ovuli, era tutto programmato ma due ore prima della visita mi chiamano: gli ambulatori sono chiusi per la pandemia. Via, tolta un’opportunità”. Restare in silenzio non è più possibile, e per questo motivo Martina ha scelto di denunciare l’accaduto: “Denuncia contro non so chi, anche stare ai piani alti non è facile, ma io dico: sospendere l’attività chirurgica non è la scelta giusta. Si crea pericolo per persone che ce la stanno mettendo tutta”. Il video è stato condiviso anche dal sindaco di Milano Beppe Sala, che ha commentato: “Questa pandemia è gravissima, ma non dimentichiamoci il resto”.

