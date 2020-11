Travolta mentre cammina in strada, Sonia muore sul colpo

Sonia, donna anziana di Poleo di Schio (Vicenza), è stata travolta da un’auto mentre camminava in strada. La donna è morta sul luogo del sinistro.

Sonia purtroppo non ce l’ha fatta. La donna è stata investita ieri pomeriggio alle 17.30 mentre camminava nei pressi della sua abitazione a Poleo di Schio (Alta Vicentina). Al momento non sono chiari tutti i dettagli dell’incidente, non si sa se quando è stata travolta la donna stava attraversando o se stava camminando sul ciglio della strada e non è stata vista dall’automobilista.

L’urto ha fatto cadere Sonia, donna pensionata residente a pochi passi dal luogo del sinistro, che nell’impatto ha urtato la testa contro l’asfalto. L’automobilista, un ragazzo del luogo di 22 anni, si è fermato immediatamente a prestate soccorso ed ha avvertito i soccorsi. Sul luogo è giunta un’ambulanza della Suem, i paramedici hanno cercato di fare riprendere la donna, ma alla fine ne hanno potuto dichiarare solamente il decesso.

Sonia viene travolta e muore: s’indaga sulla dinamica del sinistro

Sul luogo del sinistro è anche giunta una pattuglia dei carabinieri che si è occupata di recintare la zona per facilitare le operazioni di soccorso. Una volta dichiarato il decesso e spostata la salma di Sonia, gli agenti si sono occupati di fare i rilevamenti utili a ricostruire la dinamica dell’accaduto e ad interrogare i presenti. In base ai risultati delle indagini si capirà se ci sono gli estremi per un’accusa di omicidio stradale o se tutto possa essere derubricato come tragico incidente.