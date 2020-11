Studentessa di 20 anni morta in quarantena: “Lasciata da sola”

Il dramma di una studentessa di 20 anni, Bethany Nesbitt, morta in quarantena da Coronavirus: “Lasciata da sola”.

Una studentessa di 20 anni al Grace College dell’Indiana, Bethany Nesbitt, è stata trovata morta giovedì nella sua stanza di collegio, dove era in quarantena con i sintomi del COVID-19. Ma a quanto pare a ucciderla non sarebbe stato il Coronavirus. Secondo l’autopsia, “la causa della morte è stata dichiarata naturale a causa di un embolo polmonare”.

“Sebbene COVID abbia avuto un ruolo nel contribuire alla morte, non è stato causato da COVID”, viene spiegato, sottolineando come l’embolo “non era stato rilevato in precedenza”. Un’embolia polmonare è solitamente causata da coaguli di sangue che bloccano le arterie polmonari nei polmoni, secondo la Mayo Clinic. Tra i sintomi c’è la mancanza di respiro.

In quarantena per Coronavirus: la tragica morte di una studentessa di 20 anni

La giovane deceduta frequentava la specializzazione in psicologia del terzo anno di Grand Ledge, Michigan, e stava studiando per diventare una specialista in patologie dell’infanzia. Suo fratello, giornalista di The Athletic, ha detto che i “cuori della sua famiglia sono in frantumi. Bethany era la piccola della nostra famiglia, la più giovane di nove anni”, ha detto Stephen Nesbitt, ricordando che “ha amato la sua famiglia e i suoi amici fino alla fine”. Il decesso della ragazza è datato 30 ottobre, oggi si fa chiarezza su quanto le è accaduto.

Bethany ha iniziato a manifestare i sintomi del COVID-19 la settimana del 20 ottobre ed è stata testata due giorni dopo, ha detto la sua famiglia. È stata messa in quarantena nella sua stanza del dormitorio, ma i risultati del test non sono stati consegnati a causa di un errore materiale. La ragazza era comunque positiva. È andata al pronto soccorso il 26 ottobre quando i suoi livelli di ossigeno sono scesi. La mattina del 30 è stata trovata morta nella sua stanza del collegio universitario. Nessuno ha potuto fare nulla perché era in isolamento. La famiglia ha incoraggiato gli altri studenti a usare “enorme cautela” con l’aumento dei casi di COVID-19.