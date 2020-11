Sabrina Ferilli, il retroscena inaspettato su Tu Si Que Vales

Sull’attrice e giudice di “Tu si que vales”, Sabrina Ferilli, è uscito un retroscena inaspettato che svela la forza del programma.

“Tu si que vales” è il programma del sabato sera di Canale 5, dal successo indiscusso che continua da anni, legato anche al feeling che c’è tra i suoi giurati: Maria De Filippi, Gerry Scotti, Teo Mammuccari, Rudy Zerbi e Sabrina Ferilli. Proprio sull’attrice romana viene svelato un retroscena.

Il giornalista Giancarlo De Andreis ha una rubrica pubblicata sul settimanale Di Più Tv e molto seguita online, “La tv vista da internet” ed ha svelato un retroscena sulla giudice di “Tu si que vales“, Sabrina Ferilli. “Sabrina Ferilli è molto apprezzata sui social per la sua veracità”, così scrive il giornalista sulla sua rubrica. Gli ascolti del programma sembrano essere altissimi grazie proprio alla qualità dei giurati che ci sono e De Andreis ha confermato il motivo degli ascolti da urlo: “Sfonda spesso il muro dei quattro milioni di spettatori, arrivando anche a superare i cinque”. Il pubblico in particolare apprezza gli scherzi paurosi che vengono fatti alla Ferilli, che si spaventa realmente e non simula le sue reazioni.

Tu si que vales, il motivo del successo

Il pubblico di “Tu si que vales” apprezza moltissimo le reazioni autentiche di Sabrina Ferilli, la Scuderia Scotti dello “zio Gerry” che riesce sempre a far divertire sia l’audience in studio che quella da casa, per non parlare di Rudy Zerbi che si presta sempre alle esibizioni più esilaranti.

“Tu si que vales” funziona grazie ai grandi nomi che compongono la giuria, tutti amati dal pubblico. Da Maria De Filippi, Gerry Scotti e la sua ironia, i battibecchi tra Rudy e Teo, per Giancarlo De Andreis il programma “è una Corrida moderna“. La presenza di Sabrina Ferilli, inoltre, aiuta moltissimo il programma leader del sabato sera: “è un programma agile e divertente con una giuria di stelle che interagiscono tra loro“, conclude il giornalista.