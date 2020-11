Lo strazio dei Pooh, Stefano D’Orazio morto di covid da solo

L’addio di Stefano D’Orazio ha lasciato tutti senza parole: il ricordo dei Pooh, i suoi amici di una vita davvero emozionante

La scomparsa dello storico batterista dei Pooh, Stefano D’Orazio, ha sconvolto tutto il mondo della musica, ma non solo. Aveva 72 anni, si era sposato nel 2017 con la compagna Tiziana Giardoni. Con il gruppo musicale ha riscosso tanto successo girando l’Italia e il resto del Mondo per tantissimi anni. Così Dodi Battaglia l’ha voluto ricordare: “Stefano D’Orazio era il fratello che io, figlio unico, non avevo. Quando perdi una persona così cara,

soffri da morire, ma non ti rendi conto subito di quello che è successo”. Poi ha aggiunto: “Davvero una tragedia, le lacrime di questo momento sono solo una minima parte di quelle che verseremo quando andremo nell’ufficio in cui c’era lui, quando vedremo una Jaguar bianca come quella che aveva lui o quando vedremo un altro batterista volteggiare con le bacchette come faceva lui”.

Stefano D’Orazio, il ricordo degli amici di una vita

In aggiunta, il suo amico di una vita ha rivelato: “Stefano non stava bene, ma non sembrava così grave. Era ricoverato a Roma in una struttura sanitaria. Si era infettato con questo virus, ma come tante altre persone. Fino a tre ore fa aspettavo un messaggio di aggiornamento e invece mi è arrivata questa mazzata che mi ha spezzato le gambe. E’ devastante immaginarlo morire in solitudine”.

Sul profilo Facebook Red Canzian ha raccontato: “Stefano ci ha lasciato! Due ore fa era ricoverato da una settimana e per rispetto non ne avevamo mai parlato. Oggi pomeriggio, dopo giorni di paura, sembrava che la situazione stesse migliorando…poi, stasera, la terribile notizia. Abbiamo perso un fratello, un compagno di vita, il testimone di tanti momenti importanti, ma soprattutto, tutti noi, abbiamo perso una persona per bene, onesta prima di tutto con se stessa. Preghiamo per lui. Ciao Stefano, nostro amico per sempre… Roby, Red, Dodi, Riccardo”.