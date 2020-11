Paolo Brosio e la battuta oscena su Auschwitz: il web chiede la squalifica

Paolo Brosio, concorrente al GF Vip, ha scatenato il mondo del web che lo vuole fuori dalla Casa. Ha fatto una battuta considerata oscena su Auschwitz.

Paolo Brosio, concorrente del “Grande Fratello Vip“, è in grado di creare il caos sui social con una sola affermazione. Il pubblico del reality più spiato d’Italia chiede l’immediata squalifica del concorrente, che si trova già al televoto insieme a Maria Teresa, Francesco, Massimiliano, Andrea e Stefania.

I fans del “Grande Fratello Vip” chiedono a gran voce la squalifica immediata di Paolo Brosio e si sono scatenati suoi social, invitando gli utenti a non salvarlo al televoto, in modo da farlo uscire lunedì prossimo. Non è la prima volta che il giornalista ha creato delle polemiche sui social: il primo episodio riguardava quella che sembrava una bestemmia e per la quale il pubblico già chiedeva la sua eliminazione. Il conduttore Alfonso Signorini, però, aveva chiarito che non si trattava di una brutta frase e Brosio non è stato squalificato, ma è comunque finito al televoto a causa di una violazione del regolamento. Il giornalista ha rivelato delle notizie provenienti dal mondo esterno ai suoi coinquilini, proprio come aveva fatto Andrea Zelletta, compiendo una chiara infrazione delle regole della Casa.

Paolo Brosio, l’oscenità pronunciata in diretta

La situazione che si è verificata oggi con Paolo Brosio, però, sembra molto più grave. Il giornalista parla con Elisabetta Gregoraci e dichiara: “Pensavo fosse gas, tipo quello della verità, che cominci a raccontare tutto. Come facevano i tedeschi ad Auschwitz”. La battuta è apparsa infelice, se non oscena, ed ha causato una reazione violenta sul mondo dei social, dove tutti si dichiarano sconvolti.

Come si comporterà in questo caso la redazione del programma? In passato dei concorrenti sono stati squalificati anche per delle frasi misogine o legate alla violenza sulle donne. In questo caso, però, non è certa la squalifica e Brosio potrebbe uscire anche attraverso il televoto. Il giornalista è entrato da pochi giorni nella Casa e non sta guadagnando minimamente il favore del pubblico che, anzi, è accanito contro di lui e ne chiede a gran voce l’eliminazione. Per ora si può solo attendere la puntata di lunedì prossimo per sapere se Alfonso Signorini affronterà la questione in diretta.