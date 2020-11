Paola Perego, guarita dal Coronavirus: arriva l’annuncio

La conduttrice Paola Perego ha ricevuto il risultato del suo ultimo tampone ed ha dato l’annuncio sui social della sua guarigione.

Paola Perego ha ricevuto una notizia che aspettava da giorni e che, fortunatamente, non è arrivata con molto ritardo. Molti personaggi famosi hanno dovuto aspettare oltre un mese in isolamento domiciliare prima di negativizzarsi, ma per la conduttrice è andata in maniera differente e ad annunciarlo è lei stessa.

La conduttrice Paola Perego ha dato l’annuncio sui social di essere guarita dal Coronavirus. Ha rivelato di aver ricevuto il risultato del suo ultimo tampone stamattina e di essere risultata negativa. Appena ha avuto la lieta notizia è finalmente potuta uscire dall’isolamento domiciliare e ha condiviso la notizia con i suoi followers su Instagram con una tenerissima foto. Nello scatto la Perego abbraccia il suo nipotino, venuto a trovarla appena ha potuto. La foto ha raccolto moltissimi mi piace e anche i commenti non sono mancati: colleghi ed amici hanno manifestato affetto e gioia per la guarigione della conduttrice.

Paola Perego, finalmente riabbraccia il suo nipotino

“Il mio isolamento è finito oggi. Sono negativa e in questo abbraccio c’è l’essenza della mia felicità“, scrive Paola Perego su Instagram. L’abbraccio di cui ha parlato è quello del suo nipotino, che non ha potuto vedere da quando ha saputo di essere positiva per il Coronavirus. Da oggi la conduttrice può buttarsi tutto alle spalle, senza dimenticare però ciò che ha passato.

In molti si erano preoccupati per la sua partecipazione al Forum il giorno prima del tampone positivo, ma fortunatamente non ci sono stati ulteriori contagi. Paola Perego scopre di essere negativa il giorno in cui sarebbe dovuto iniziare il suo nuovo programma “Il Filo Rosso“, il cui debutto era previsto per oggi pomeriggio su Rai2. L’inizio del programma è slittato per attendere i miglioramenti della conduttrice, ma non è stata ancora fissata una data per la messa in onda ufficiale della trasmissione del sabato pomeriggio.