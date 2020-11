Oggi in tv: Verissimo, tutte le anticipazioni della nuova puntata

Oggi sabato 7 novembre, in onda la nuova puntata di Verissimo, condotto da Silvia Toffanin. Tutte le anticipazioni e gli ospiti dell’appuntamento di oggi.

Oggi sabato 7 novembre dalle 16,00 su Canale5, il nuovo appuntamento del sabato pomeriggio con Silvia Toffanin e il suo Verissimo.

Tanti ospiti e tante storie da raccontare anche nella puntata di oggi, che vede come ospiti Isabella Ferrari, Nancy Brilli e Guenda Goria, di recente eliminata dal Grande Fratello VIP.

Cosa succederà oggi a Verissimo

Silvia Toffanin, come di consueto, guiderà i fidati telespettatori del pomeriggio di Canale 5 ,attraverso le appassionanti storie, intime, e non, di personaggi noti dello spettacolo e della televisione italiana. Oggi alle 16,00 appuntamento con tre donne dello spettacolo: Isabella Ferrari, grande attrice italiana vincitrice di un Marc’aurelio d’Argento per miglior attrice nel film “E la chiamano estate”. Insieme a lei, la storica bellissima attrice Nancy Brilli, che si è invece portata a casa, tra le altre cose, un David di Donatello per miglior attrice non protagonista. Infine, Guenda Goria, attrice, figlia di Maria Teresa Ruta e di recente eliminata dalla Casa del Grande Fratello VIP.

Negli studi di Canale 5, oltre alle tre note ospiti, anche la grande voce storia della canzone italiana, Rita Pavone, ad oggi giudice del nuovo format All Together Now e poi ancora Giorgia Palmas e Federico Magnini, da poco diventati mamma e papà della piccola Mia. Infine Eleonora Giorgi e Paolo Ciavarro, per la prima volta insieme negli studi di Verissimo, intervistati dalla fidata e amata Silvia Toffanin.

Potete seguire Verissimo ogni sabato alle 16,00 su Canale 5 oppure su DPLAY on demand.