La Pupa e il Secchione, non finisce il dramma di Marina Evangelista: la ballerina è di nuovo in ospedale, ecco perché.

Marina Evangelista è stata una delle protagoniste più amate di “La pupa e il secchione”, ed è oggi protagonista di una tristissima notizia. Entrata nel mondo dello spettacolo grazie alla partecipazione nel programma di Paolo Ruffini, la giovane ballerina calabrese ha saputo farsi adorare dal pubblico italiano non soltanto per la sua bellezza ma anche per la sua spontaneità. Durante e dopo il suo ruolo da pupa, il suo profilo Instagram è cresciuto in modo esponenziale e Marina è oggi una vera e propria celebrità social. Sul suo profilo la ragazza condivide ogni aspetto della sua vita con i fans, senza tralasciare nemmeno gli episodi più tristi. Per questo motivo qualche ora fa, in collegamento dal letto di ospedale, Marina ha annunciato di essere ricoverata per sottoporsi alla radioterapia.

Marina Evangelista di nuovo in ospedale, ecco cosa è successo

L’amatissima pupa ha scoperto di avere un tumore alla tiroide nei mesi scorsi. Dopo averlo asportato, però, Marina ha scoperto che la malattia aveva coinvolto anche i linfonodi, creando delle metastasi. La ballerina ha deciso di affrontare tutto con positività: “Ho deciso di affrontare l’ennesima battaglia col sorriso, perché sono fatta così” ha scritto su Instagram. In suo sostegno sono intervenuti tutti i suoi fans, e anche alcuni VIP.

