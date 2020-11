Lillo Petrolo racconta il dramma del Covid: “Violento”

Lillo Petrolo, l’attore comico in coppia con Gregg, ha raccontato la sua esperienza con il Coronavirus, per il quale è risultato positivo.

Lillo Petrolo, l’attore 58enne del duo comico Lillo e Greg, è tornato sui social per dare notizie sulle sue condizioni di salute in seguito al ricovero a causa del Coronavirus. L’attore era risultato positivo poche settimane fa ed ha voluto raccontare ai suoi followers la sua esperienza con il virus.

Il comico Lillo Petrolo ha annunciato tramite il proprio profilo Instagram di essere sulla via di guarigione, ma ha voluto ricordare anche la pericolosità del Coronavirus, che non va affatto sottovalutato. Pochi giorni prima della fine di ottobre, l’attore era intervenuto in collegamento a “Linea d’Ombra” per il Festival del Cinema di Salerno e aveva dato la notizia al direttore artistico della kermesse, Boris Sollazzo, di aver contratto il Covid-19. Adesso Petrolo racconta di aver trascorso “momenti difficili” e di aver sperimentato un “corpo a corpo violento” con il virus.

Lillo Petrolo, vedo la luce in fondo al tunnel

Già quando aveva dato la notizia di essere risultato positivo al Coronavirus, Lillo Petrolo aveva invitato cittadini, colleghi e conoscenti a non prendere sottogamba il Covid e a non commettere leggerezze. Nel suo caso, poi, aveva specificato come il virus lo stesse aggredendo già da diversi giorni e soltanto oggi, dopo oltre 10 giorni dalla notizia, l’attore ha detto di vedere la luce in fondo al tunnel. “Ho avuto un corpo a corpo con il Covid piuttosto violento…ma sembra che abbia vinto io“, scrive l’attore su Instagram.

Lillo Petrolo è conosciuto da molti per aver creato, insieme al collega Claudio Gregori, il duo comico Lillo e Greg. I due si sono conosciuti negli anni Ottanta, quando lavoravano entrambi in una casa editrice di Roma come autori di fumetti comici ed hanno scelto di gettarsi nel nuovo progetto dando prova di originalità e coraggio.